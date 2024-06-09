Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Elit Voleybol Kulübü üçüncü sırayı alarak finallere veda etti.

09.06.2024 14:38
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Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. Kayseri temsilcisi Elit Voleybol Kulübü mücadele ettiği grupta üçüncü sırayı alarak finallere veda etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Kayseri Elit Voleybol Kulübü, F Grubu'nda yer aldı. İlk maçında Arkasspor'a 3-1 yenilen Kayseri ekibi ikinci maçında da Bilim Yaşam SporKulübü'ne 3-0 yenildi. Son maçında İstanbul Kovanspor'u 3-0 ile geçen Kayseri Elit Voleybol Kulübü; grupta üçüncü sırayı alarak finallere veda etti. Oynanan grup müsabakalarının ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Halkbank, Galatasaray, Bursa Büyükşehir, Es Voleybol, TVF Spor Lisesi, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Altekma, Konya Büyükşehir, Gebze Belediyesi, Melikgazi, Bilim Yaşar Spor, Arkas Spor, Fenerbahçe, Altınyurt, Ziraat Bankası ve Spor Toto takımları adlarını son 16 turuna yazdırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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