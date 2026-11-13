Araklı\'da yaşlı çiftin dolmuşta unuttuğu 70 gram altın, şoförün dürüstlüğüyle sahiplerine döndü

Araklı'da yaşlı çiftin dolmuşta unuttuğu 70 gram altın, şoförün dürüstlüğüyle sahiplerine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesinde Hastane-Kaşıkçı hattında çalışan şoför Mücahit Yıldıznaşoğlu, aracını temizlerken koltuk arasında yaklaşık 470 bin lira değerinde 70 gram altın buldu ve durağa teslim etti. Fındık satışından kazandıkları parayla altın alan yaşlı çift, hastane yolunda kaybettikleri birikimlerini ertesi gün duraktan geri aldı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde Hastane-Kaşıkçı hattında çalışan dolmuş şoförü Mücahit Yıldıznaşoğlu, aracında bulduğu yaklaşık 470 bin lira değerindeki 70 gram altını sahiplerine teslim etti.
KOLTUK ARASINDA FARK ETTİ
Aracını temizlerken koltuk arasında altınları fark eden Yıldıznaşoğlu, sahiplerine ulaşmak için altınları çalıştığı durağa götürdü.
FINDIK PARASIYLA ALMIŞLAR
Hastaneye giderken altınlarını dolmuşta düşüren yaşlı çift, ertesi gün durağa gelerek altınlarını teslim aldı. Yaşlı çiftin fındık satışından elde ettiği parayla birikim yapmak için altınları çarşıya çıktıklarında aldıkları öğrenildi.
Kaynak: İHA
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