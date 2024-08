Trabzon\'da Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Yerel

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk adımını attı. Çağlayan mahallesinde Çağlayan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Çağlayan Kentsel Dönüşümünde ağlayan olamayacak, Çağlayan'ı yapacağımız doğru işlerle hep beraber güldüreceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından Çağlayan mahallesinde yürütülen Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi için bugün ilk adım atıldı. Hak sahipleriyle görüşmelerin yapılacağı ve protokollerin imzalanacağı Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisi düzenlenen törenle hizmete başladı.

Törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ben 1984 yılında ortaokulu burada okumuş bir kardeşinizim, bu derenin, bu yörenin çocuğuyum. Belediye Başkanı olarak seçildiğimizde önümüzde bir Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi bulduk. Bizden önceki yönetim, sağ olsunlar bazı görüşmeleri yapıp protokolleri imzalamışlar. Birinci etapta yüzde 17'lik bir anlaşma sağlanmış. Biz dedik ki; 'Bu yörenin evladı ve sizlerin kardeşi olarak hiçbir işi yarım bırakmayacağız.' Çünkü burada gerçekten yenilenmesi gereken bir yapı stoku var. 50-60 yıl önce yapılmış, ömrünü tamamlamış, eğer müdahale etmezsek belki de yakın bir gelecekte sıvası, duvarı dökülecek bir yapı stokundan bahsediyoruz. Bunu görmekten üzüntü duyuyorum. Bunu çözmek boynumuzun borcudur ve hiç kimsenin mağdur olmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projeyi sahiplendiğini anlatan Başkan Kaya, "Hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeden belki de Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamaları arasında en halkçı, en adaletli, en şeffaf ve en uzlaşıya dayalı modeli burada uygulayacağız. Sizler de biliyorsunuz, bugün Türkiye'de her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgunluk var, bu işler kolay değil. Ama sağ olsun arkamızda dağ gibi Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'a gittim, bizzat başkanımla bu meseleyi görüştüm. Projeyi ve ne yapmayı düşündüğümüzü anlattım. Hemen Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biri olan KİPTAŞ'ın Genel Müdürünü arayıp, 'Hızlıca Trabzon'a ekip gitsin, incelemeleri yapsın ve startı verelim' dedi" şeklinde konuştu.

Uzlaşı, şeffaflık ve adalet temelli bir anlayış ile projeyi yürüteceklerinin altını çizen Başkan Kaya, "Biz de belediye yönetimi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. KİPTAŞ güvencesiyle bu adımı atıyoruz. Bu anlamda hepinizden destek bekliyoruz. Çünkü bu, birlikte olacak bir iş. Bu birlikteliği de burada açtığımız ofisle sağlayacağız. Eksik kalan görüşmeleri bir an önce nihayetlendirip projeye başlamak istiyoruz. Tabii projeye başlamadan önce sizlerin görüş ve önerilerinizi de almak istiyoruz. Çünkü bizim yapacak olduğumuz kentsel dönüşüm projesinin temelinde, halk memnuniyeti var. Yani Çağlayan'da yaşayan vatandaşın memnuniyeti bizim için önceliklidir. Bunun yanında uzlaşı var, şeffaflık var, her adımımız şeffaf olacak. Yapacağımız her uygulama ve atacağımız her adımdan hak sahipleri olarak haberdar olacaksınız. Bir 'uzlaşı' dedik, iki 'şeffaflık' dedik, üç 'adalet' diyoruz. Adaletli iş yapacağız, Allah bize adaletsiz iş yapmayı nasip etmesin. Hiç kimseye kimsenin hakkını yedirmeden, hakkı teslim ederek bu işi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin mağdur olmayacağının sözünü veren Başkan Kaya, "Burada daha önceden verilmiş sözler var, ne denmişse onun arkasındayız. Geçmiş dönem belediye başkanımız 'Metrekaresine karşılık metrekare verilecek' demiş bunun da arkasındayız, altına imza atıyoruz. Uygulamamız budur. Ülke genelinde yapılan kentsel dönüşümlerde '100 metrekare yapısı olana, 50 metrekareyi ben yaparım, gerisinin parasını sen ödeyeceksin' deniliyor ama burada öyle değil, 100 metrekare yapısı olana 100 metrekare taahhüdümüz var. Bunu protokol altına alarak da gereğini yapacağız. Hiç kimsenin mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez. Sizlerle sürekli görüşerek yol alacağız" dedi. - TRABZON