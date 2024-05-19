Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri coşkuyla devam ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri coşkuyla devam ediyor

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Trabzon'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak gençlere fedakarlık yapma çağrısı yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Şöleni programı kortej yürüyüşüyle son buldu.

19.05.2024 13:43  Güncelleme: 14:01
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - 15–21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri, Trabzon'da coşkuyla devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım de "Bugünün gençleri olarak yarın sizler de aynı şekilde fedakarlık gerektiğinde fedakarlığı yapmak çekinmeyeceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz bundan eminiz" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Şöleni programı kortej yürüyüşü Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayarak Ganita'da son buldu. Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan yürüyüşe; Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız etkinlikleri dolayısıyla tertip ettiğimiz ama hem bugüne hem geleceğe mührü vuracak olan Türk'ün mührünü vuracak olan sevgili gençlerimizi böyle cıvıl cıvıl, hep beraber bir arada gördüğümüz bu güzel etkinliğimize teşrif eden bütün gençlerimize, misafirlerimize şehrim adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum" dedi. Genç, açıklamasının devamında Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise şöyle konuştu:

"İki tane bayramımız var bir tanesi çocuklara adanmış, bir tanesi gençlere. Çocuklara adananı 23 Nisan'da kutlandık. Gençlere adananı da 19 Mayıs'ta kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 hiçbirimizin unutmaması gereken bir tarih. ve Kurtuluş Savaşı'nın özgürlüğe giden yolunun ilk adımı. Hep birlikte 19 Mayıs'ı hiç unutmadan kutluyoruz. ve o günün başta Mustafa Atatürk olmak üzere büyükleri bize bu vatanı bu günleri emanet edebilmek için sağlayabilmek için her türlü fedakarlığı yaptılar. Bugünün gençleri olarak yarın sizler de aynı şekilde fedakarlık gerektiğinde fedakarlığı yapmak çekinmeyeceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz bundan eminiz."

Maraş Caddesi'nden Ganita'ya kadar devam eden yürüyüş çeşitli etkinliklerle son buldu.

Trabzon\'da Gençlik Haftası etkinlikleri coşkuyla devam ediyor
Kaynak: ANKA

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