Trabzon\'da Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Yerel

(TRABZON) - Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yerel seçim vaadi olan Kent Lokantası, törenle hizmete başladı. Başkan Kaya, "Vatandaşımız talep ettiği sürece biz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlk lokantamızı çok şükür açmış bulunuyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın mutluluğu bizim için önemli olan vatandaşımızın huzuru" dedi.

Meydan'daki İskenderpaşa Camii karşısında bulunan alanda hizmet vermeye başlayan Kent Lokantası'nın açılışına Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir vatandaş büyükşehir belediyesinin de aynı uygulamayı yapmasını istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Daha ne olsun. Dört çeşit yemek 50 lira. Büyükşehir de yapsın aynısını görelim. Yemek yesin bu millet. Vatandaş yesin doysun. Bir lokantada dört çeşit yemek 400 lira. 50 liraya dört çeşit yemek. Bedava çok güzel bir uygulama. Büyükşehir'in de böyle bir şey yapmasını isteriz yani. Ben teşekkür ederim."

Yusuf Aynacı isimli vatandaş ise bu uygulamanın devam etmesini istediğini belirterek "Çok güzel pilav karışık yemek çok güzel. Devam edilmesini istiyoruz belediyemizden. Çok güzel pilav, çorba harika. Hayırlı olsun insanlara" dedi.

Aysel Bakıoğlu ise "Uygulamayı yapanları tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel bir düşünce. Böyle bir lokanta lazımdı. En kısa zamanda bunu sayın başkanımız gerçekleştirdi güzel bir uygulama devamı gelir inşallah. İnsanlar halk buna memnun olacaktır ve bunu da herkes gözlemleyecektir" diye konuştu.

"Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şehrin farklı noktaları için Kent Lokantası projeleri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Vatandaşımız talep ettiği sürece biz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlk lokantamızı çok şükür burada açmış bulunuyoruz ve bugün vatandaşlarımızı işte gördüğünüz gibi üç çeşit yemek ve ayranla buluşturduk. Tatlısı da var yanında. Yemeklerimiz temiz, güzel. Biz de burada vatandaşlarımızla zaman zaman personelimizle bu güzel yemeklerden yeme olanağı bulacağız. Söz vermiştik sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz tabii. Bundan sonra diğer verdiğimiz sözlerin de takipçisi olacağız. ve elimizden geldiğince vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız. Sizlerin de bildiği gibi ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var.

Emeklilerimiz özellikle bu anlamda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. İnanın şurada 10 metre dışarıdan buraya gelene kadar onlarca insanın hayır duasını aldım 'Allah razı olsun başkanım bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Bizim için büyük bir hizmettir' dediler. Bu çok mutlu edici bir şey. İnşallah bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Bizim için önemli olan vatandaşımızın mutluluğu bizim için önemli olan vatandaşımızın huzuru. Bizim için önemli olan Trabzon'daki ihtiyaçlı, yoksul, dar gelirli dezavantajlı bütün o gruplara destek olabilmek. Bütün ürettiğimiz katma değeri Trabzon'un bütün ürettiğini halkımızın yararına kullanabildik. Bu gayret içindeyiz. İlk adımı burada attık. Sonrasında orada araştırmalarımız devam ediyor. Sonra Fatih Mahallesi hastane civarı iki üç nokta daha olabilir ama bunun çalışmasını yapıyoruz. Henüz somutlaştırmadık. Nerede ihtiyaç varsa o noktada olmaya gayret edeceğiz."

16 Temmuz'da açılması planlanan ancak belirlenen tarihten önce açılışı yapılan Kent Lokantası'nda ilk gün menüde ezogelin çorbası, orman kebabı, pirinç pilavı ve yoğurt yer aldı. 4 çeşit yemeğin 50 TL'ye satıldığı Kent Lokantası'nın açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.