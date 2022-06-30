Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Bayraktar: "Maaş Artışımız Parlamentoda Ellerin Kalkmasıyla Olmuyor"

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Emekliler Derneği başkanı Burhan Bayraktar, "Ocak ayında 11.10 TÜİK'in açıkladığı, yani bizim maaş artışımız parlamentoda ellerin kalkmasıyla olmuyor TÜİK vasıtasıyla oluyor. TÜİK 6 ayda ne belirliyorsa bize o yansıyor" dedi.

Trabzon Emekliler Derneği başkanı Burhan Bayraktar 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman ve STK temsilcileri katıldı.

"EMEKLİLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK ZORLAŞMAKTA"

Burhan Bayraktar şunları söyledi:

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını yayınlamış ve yaşlılık dönemindeki insanlara sağlanan sosyal güvencenin refah üzerindeki etkisinin önemine dikkat çekmiştir. Dünyada artan yaşlı nüfus ile beraber emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak giderek zorlaşmaktadır. Özellikle orta gelirli ve az gelirli ülkeler için bu durum ciddi bir endişe yaratmaktadır. Orta gelirli ülkeleri ele aldığımızda ise, zamanında alınacak doğru önlemlerle bu sorunlar hafifletilebilir ve hatta ortadan kalkabilir. Ülkemiz bakımından bir değerlendirme yapıldığında istihdam ve emeklilik arasında doğru bir aktif/pasif dengesinin kurulması için yeni yatırımlara ve istihdama ihtiyaç vardır. Gençlerimizin birikimlerini değerlendirmek ve ülkemize katma değer kazandırmak için istihdam önceliğimiz olmalıdır.

"MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN EMEKLİLERE PAY VERİLMELİDİR"

Sosyal güvenliğin en temel gelir kaynağı olan sigorta primlerinin artması için istihdam yaratılmalı ve geleceğe güvenle bakan bir ülke olmalıyız. Emeklilerimizin sorunlarını her platformda gündeme getirerek, sorunların çözümü için mücadele veriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında ve imarında alın teri olan emeklilerimize hak ettiği değerin verilmesi, sosyal devlet olmamızın bir gereği olarak da benimsenmelidir. Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğünden, seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere de pay verilmelidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı. Alt sınır emekli aylığı, asgari ücret ile eşitlenmeli. Sağlık hizmetlerinde emeklilerden katkı payları alınmamalı."

"TÜİK'İN BELİRLEDİĞİ BU RAKAM BİZİ OLAĞANÜSTÜ YARALAMIŞTIR"

Trabzon Emekliler Derneği başkanı Burhan Bayraktar TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarından bahsederek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Haziran ayı enflasyonu yayınlanacak olup şu anda ki 5 aylık enflasyonun toplamı yüzde 35,64'tür. Ocak ayında 11.10 TÜİK'in açıkladığı, yani bizim maaş artışımız parlamento da ellerin kalkmasıyla olmuyor TÜİK vasıtasıyla oluyor. TÜİK 6 ayda ne belirliyorsa bize o yansıyor. Özellikle bilmenizi isterim ocak ayında hiçbir şeye özellikle akaryakıta zam gelmediği zaman bile 11.10 TÜİK açıklamış. Şubat ayında 4.81, mart ayında 5.46, nisan ayında 7.25 ve mayıs ayında hüsrana uğradığımız bir ay olarak duruyor 2,98. 2,98 olarak açıklanan mayıs ayı içerisinde temel gıdaya ve ana tüketime yüzde 40'ın üzerinde zam yapılmış. Trabzon TEFE TÜFE'de Türkiye'nin en pahalı kenti. 3 zam gören mayıs ayında petrolden sonra 2.98 ve liste açıklanmadan TÜİK'in belirlediği bu rakam bizi olağanüstü yaralamıştır."

"İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki günlerde asgari ücret üzerinden de yapılacak değerlendirmeyle birlikte inşallah bizde aynı kanaatteyim, siz kıymetli emeklilerimizin aldığı maaşlara iyi bir iyileştirme yapılmasını bekliyoruz bundan dolayı da umutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü özellikle en düşük işçi emekli maaşının2.500 lira civarında oluşu bunun asgari ücretten de daha aşağıda oluşu şu anda ki sıkıntılı süreç itibariyle de iyi bir iyileştirme gerektiriyor ve bunu da bekliyoruz.