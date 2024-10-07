Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan\'dan Vatandaşlara Çağrı: "Gördükleri Kokarca Böceğini Bulunduğu Yerde İmha Etsinler"

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HABER: ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan vatandaşlara, gördükleri kahverengi kokarca böceğini bulunduğu yerde imha etme, süpürgeyle toplama, poşetle toprağın altına gömme gibi yollarla imha etmeleri çağrısı yaptı. Kaplan, "Her bir kokarca önümüzdeki yıl 100 ila 300 arasında yeni kokarca demektir" dedi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, bugün fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi Kokarca Böceği sorunu ve yapılan mücadele çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı yaptı. Ortahisar Ziraat Odası'nda yapılan basın açıklamasına Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır ile Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar da katıldı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Kaplan, kahverengi kokarca böceği ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bakanlığımız olayın başından beri, ülkeye girişinden beri stratejik olarak bütün planlarını yapmış biz de ona göre hareket ediyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? Şunu belirtelim öncelikle kokarcanın doğal düşmanı samuray arısıdır. Dünyanın her bir tarafında bu Samuray arısı doğal yollarla 20 yıl sonra gitmiştir yaklaşık. Bizim bakanlığımız 7 yıl sonra, 6 yıl sonra Samuray arısını kendisi üretip, doğaya salmıştır. Stratejik planın en temeli budur. Biz doğayı tamamen ilaçlayacağız, bahçeleri de ilaçlayacağız ama birçok faydalı canlıyı da yok edeceğiz. Bunun için çeşitli planlamaları yapıyoruz.

"Feromen tuzakların olduğu yerleri ilaçladık"

Bu planlamalardan biri nedir? Bu sene geçtiğimiz ay feromen tuzaklarını bahçelere astık. Kritik yerlere, önceden belirlediğimiz yerlere. O bölgelerde sadece birkaç ağaç üzerinde bahçelerde topladık. Üç beş bine bir feromen tuzakların olduğu yerleri ilaçladık. Bu önemli bir mücadeleydi. Şimdi geçtiğimiz safha bu hafta itibarıyla kışlakların ilaçlanması tabii bu kışlakların ilaçlanması nedir? Özellikle bahçelerin kenarı veya orman kenarındaki evlerin, kömürlüklerin, içleri, dışları, çatı alanlarında biriken kış uykusunda yatan kokarcayla mücadele şeklidir. ve bununla ilgili de büyük bir gururla söylüyorum ki Trabzon'da çok güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Gerek Tarım Dairesi Başkanlığı, gerekse sivil toplum kuruluşları kesinlikle bize önemli destek vermektedir. Yanımda oturan başkanım da cumartesi pazar dahil benimle istişare halinde olup, bu konuyla ilgili ne yapabileceğimizi sanki benim bir yardımcım gibi belediyeyle diğer kurumlarla görüşmeyi de sağlamaktadır. Burada huzurunuzda bir teşekkür etmek istiyorum. Kendi kurumunun da desteklerini bize sağladıkları için."

"Lütfen gördükleri kokarca böceğini bulunduğu yerde imha etsinler"

"Bir diğer konu da Tarım Dairesi Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bize ekonomik anlamda büyük destek verdiler. Yüksek miktarda bize Biyosidal ürün satın aldılar. Bu yetmedi Tarım Daire Başkanımız sağ olsun bizlere teknik destek, eleman desteği de verdi. Bizim kendi ekiplerimizle Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesinin ekipleri beraber sahada vatandaşların ilgi alanı olmayan mezarlıktır şikayet üzerine toplu yerlerde buraları ilaçlamaktayız. Peki bu köylerdeki kışlakları nasıl ilaçlıyor? Yaklaşık 30-40 bin konut arkadaşlar. Bunlarla ilgili de kaymakam beylerle Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık. Köylerde şu anda eğitimler başladı. Bu eğitimler ilaçlama eğitimi. Biyosidal üründen biraz daha az olup zirai ilaçlar gibi tehlikeli değildir. Bu ürünler nasıl ilaçlanır? Bizim çiftçilerimize, köylülerimize bunları eğitim veriyoruz sertifika veriyoruz ve Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Bakanlığı'nın Ziraat Odaları gibi STK'ların verdiği destek satın aldığınız ilaçları bu bölgede ilaçlamaya karar verdiler.

Bu hafta itibarıyla da kışlakların ilaçlaması başlamış olacaktır. Bunu da sizler aracılığıyla tüm Trabzon'a duyuralım. Bu yeterli mi? Hayır çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Halkımızdan beklentimiz de çok. Bizim şehir merkezindeki evlere ulaşmamız çok zor arkadaşlar. Çünkü ev içindeki ilaçlamalar farklı prosedürdür. Lütfen gördükleri kokarcayı bulunduğu yerde imha etmesi, süpürgeyle toplaması, poşetle toprağın altına gömülmesi gibi birçok yollarla imha etmemiz lazım. Her bir kokarca önümüzdeki yıl 100 ila 300 arasında yeni kokarca demektir. Bu mücadelede tüm halkımızın yanında olması oldukça önemlidir."

"En sıkıntılı olduğumuz ilçeler Sürmene'den Beşikdüzü'ne kadar"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Trabzon'da bulunan kritik bölgelerden bahsederek şöyle devam etti:

"Ekip olarak Büyükşehir Belediyesinden personel desteği alıyoruz arkadaşlar. Maddi olarak da destek alıyoruz çünkü neticede bu da masraflı bir iş ürünlerle ilgili. Bakanlığımız destek veriyor ama işin koordinasyonu, işin haritası hangi bölgelerin ilaçlanacağı, hangi bölgelerde çok olduğunu biz yıllardır yaptığımız çalışmalarla biliyoruz zaten il müdürlüğü olacak. Şu anda en yoğun olduğumuz şöyle bir hat söyleyeyim en sıkıntılı olduğumuz ilçeler Sürmene'den Beşikdüzü'ne kadar. Sürmene, Beşikdüzü en azıdır. Sahildeki 9 ilçe. Bunların da bir hat çizdiğimizde 300-400 rakımın altında kalan kısımlarda bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz biyosidal ürün hem de zirai ilaçlarneticede doğanın da dengesini bozmak. Gereksiz yere atılmaması gereken ürünler. Ama sıkıntımızın olduğu bölgeler buralar. Bu bölgelerde bir harita çıkardık. Konutları belirledik. Muhtarlar bu konuda dediğim gibi köydeki ilaçlama yapacak kişileri de tespit etmek de önemli. Onlara da bir eğitim veriyoruz. Çünkü 40 bin tane konutu aynı anda ne Büyükşehir Belediyesinde ne de İl Tarım Müdürlüğü'nün ekibi yetmez. Burada imece usulü dediğimiz köylerden de destek alacağız. Onlara da rastgele değil sertifika verelim, eğitim verelim dedik. İlaçlama nasıl olur? Kendini nasıl koruması gerekiyor? Hangi bölgelere ilacın sevk edilmesi gerektiğini anlatacağımız bir eğitim sürecimiz var. Bir gün eğitim yetiyor bunlar zaten. Temel eğitim konusu. Muhtarlardan öyle bir görev olacak."