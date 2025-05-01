TSE Sektör Buluşmaları Konya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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TSE Sektör Buluşmaları Konya'da Gerçekleşti

TSE Sektör Buluşmaları Konya\'da Gerçekleşti

TSE, Konya'da iş dünyası ile buluşarak standartlaşma ve sürdürülebilirlik için öneriler sundu.

01.05.2025 14:50
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Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Türkiye'nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya gelmek için başlattığı "TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı" Konya'da gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, özel sektörümüzün yurt içinde ve uluslararası ticaretini kolaylaştırmak ve halkımızın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten TSE'nin; tüm Türkiye'de firmalarımıza ve sektörlerimize rehberlik eden, yol gösteren anlayışını iş alemi temsilcileri olarak değerli bulmaktayız. Ülkemiz ekonomine katkı sağlayan başarılı çalışmalarından dolayı TSE başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. TSE Sektör Buluşmaları ile geleceğin üretim anlayışına dair çok önemli bir ortak vizyonu paylaşmaktayız. Rekabet şartlarının giderek sertleştiği günümüzde, artık bir ürünü üretmek değil, doğru standartlarla, belgelendirilmiş süreçlerle, çevresel etkileri minimize edilmiş şekilde üretmek gerekiyor. Bu açıdan bugünkü buluşmamızın ana teması, iş dünyamızın bu yeni düzene nasıl daha hızlı ve sağlıklı adapte olabileceği sorusunun cevabını birlikte aramaktır. Bizler, üretim gücümüzü sürdürülebilirlik ilkeleriyle, kalite ve güven temelli sistemlerle daha ileriye taşımak istiyoruz. Konya, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biridir. Şehrimiz bugün 200'den fazla ülkeye ihracat yapan, 3,5 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip ve her geçen yıl katma değerli üretimi artıran bir sanayi yapısına sahiptir. İşletmeleriyle, organize sanayi bölgeleriyle, lojistik avantajlarıyla ve beşeri gücüyle Türkiye'nin yükselen üretim merkezlerinden biridir. Ancak bu güçlü potansiyelin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni nesil ticaret anlayışına geçişi tamamlamak için işletmelerimizin standartlara dayalı üretim kültürünü benimsemesi gerekiyor. Bu noktada bizlere düşen görev, işletmelerimizin önünü açacak iş birlikleri ve bilgi temelli rehberlik modelleri geliştirmektir" şeklinde konuştu.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de "Konya; ülkemizin üretim gücünü, istihdamını ve ihracatını omuzlayan köklü bir sanayi kentidir. Konya Ticaret Odamız ile birlikte düzenlediğimiz bu buluşma, TSE'nin sahadaki en değerli paydaşı olan siz sanayicilerimizle el ele vererek geleceği birlikte inşa etme kararlılığının bir göstergesidir. Bugün burada, sanayi ve teknolojiye verdiğimiz katkıları paylaşırken, aynı zamanda Konya'nın üretim gücünü, kültürel mirasını ve geleceğe yönelik vizyonumuzu da ortaya koymak istedik. Bu güçlü potansiyeli desteklemek ve ulusal hedeflerimiz doğrultusunda daha ileri taşımak üzere, Türk Standartları Enstitüsü olarak şehrimizde yürüttüğümüz çalışmaları ve yeni yatırımlarımızı sizlerle paylaşmak isterim. TSE olarak, Konya'daki sanayicimize daha yakın ve hızlı hizmet verebilmek adına, iştirakimiz Sojuztest ile iş birliği içinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonu kapsamında kalibrasyon hizmetlerini başlatmış bulunuyoruz. Bu adım, bölgedeki ölçüm güvenirliğinin artırılması ve kalite süreçlerinin desteklenmesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, dijitalleşen dünyada veri güvenliği ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan bir başka adımı daha Konya'da attık. Enstitümüzün Acil Veri Kurtarma Merkezini Konya'da kurmuş bulunuyoruz. Bu merkez, TSE'nin ülke çapındaki dijital varlıklarının güvenliğini teminat altına almanın yanı sıra, ulusal düzeyde dijital dirençliliğin güçlendirilmesine de hizmet edecektir. Türk Standartları Enstitüsü olarak, kalite altyapısının güçlendirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve ihracatın katma değerli hale getirilmesi yönünde sorumluluk üstleniyor, bu doğrultuda sanayicilerimizle iş birliği içinde ilerlemeyi temel bir ilke olarak görüyoruz. Konya'da yürüttüğümüz bu projeler; yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmeye yöneliktir. Gerek teknik altyapı yatırımlarıyla, gerekse geleneksel değerlere sahip çıkan standart çalışmalarıyla, TSE olarak şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. TSE olarak biz, üreticimizin yanında olmayı, dünya pazarlarına hazırlamayı, kaliteyle markalaşma sürecini birlikte inşa etmeyi en büyük görevimiz olarak görüyoruz. Bu buluşmalar, TSE'nin siz değerli sanayicilerle olan iletişimini güçlendirmek, sizlerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözümlerimizi sahada şekillendirmek açısından çok değerlidir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TSE'nin yakın zamanda faaliyete başladığı hizmet alanları ile gelecek dönemde uygulamaya alacağı projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı ve sunumlar gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca, Konya'da TSE belgesi almaya hak kazanan firmalara sertifikaları takdim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TSE Sektör Buluşmaları Konya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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