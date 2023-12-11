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TÜGVA, ABD'nin Gazze'deki ateşkes önerisini reddetti - Son Dakika
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TÜGVA, ABD'nin Gazze'deki ateşkes önerisini reddetti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği, ABD'nin Gazze'de insani ateşkes önerisini reddetmesine tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulmün arttığı vurgulanarak, ABD'nin bu soykırıma ortak olduğu ifade edildi.

TÜGVA, ABD\'nin Gazze\'deki ateşkes önerisini reddetti
11.12.2023 - 20:38,  Güncelleme: 20:46
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Diyarbakır'da TÜGVA İl Temsilciliği öncülüğünde yatsı namazının ardından Selahaddin Eyyubi Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday, yaptığı açıklamada, ABD'nin BMGK'de Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Buğday, "Bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır. Binlerce masum insan ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. ABD, 13 BM üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır." dedi.

Siirt

Siirt'te TÜGVA İl Temsilciliği öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi önünde bir araya gelenler ABD'ye tepki gösterdi.

TÜGVA üyesi Agit Aybek, grup adına yaptığı açıklamada, "Daha iyi ve adil bir dünya için bu ret kararını kınıyoruz. Onurlu Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla hukuk önünde sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ta da Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, ABD'yi kınadı.

TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Atille, İsrail'in Gazze'de binlerce masum insanı katlettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada bütün üyeler oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir." şeklinde konuştu.

Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi önünde toplanan grup, ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Sacid Ataş, yaptığı açıklamada, bütün insanlığı İsrail'in Gazze'deki soykırımına şahit olduğunu söyledi.

Ataş, "Bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bingöl

Bingöl'de TÜGVA üyesi Muhammed Bayşu, Ulu Cami önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, ABD'yi kınadıklarını belirtti.

Bayşu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir." ifadesini kullandı.

Grup, dua okunmasının ardından dağıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel TÜGVA, ABD'nin Gazze'deki ateşkes önerisini reddetti - Son Dakika


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