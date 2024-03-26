İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Başkan Soyer, şehitlere ve gazilere desteklerinin süreceğini belirterek, 'İyi ki varsınız' dedi.

26.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:16
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehit aileleri ve gaziler ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Başkan Soyer, "Emin olun ki bu şehirde her neye gücü yeterse sizin için onu yapmaya devam edecek bir kardeşiniz var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi. Şehitler için duaların okunduğu iftar yemeğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın'ın yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan katıldı.

Şehit aileleri ve gazileri temsilen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, Başkan Soyer'e plaket takdim etti.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

İftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilere seslenen Başkan Tunç Soyer, "Eğer görevimiz devam etseydi daha yapacaklarımız çoktu. Ama şu kadarını söyleyeyim. Emin olun ki son nefesime kadar gururunuzu, acılarınızı paylaşacak bir kardeşiniz var. İzmir'de yaşamaya devam edecek ve her neye gücü yeterse sizin için onu yapmaya devam edecek bir kardeşiniz var. Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hepinizin şimdiden bayramı mübarek olsun" dedi.

"HER BİRİNİZE MİNNETTARIZ"

Başkan Tunç Soyer, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "5 yıl su gibi geçti. Bu 5 yıl içerisinde belediyemiz bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kurduk, biliyorsunuz. Kemeraltı'nda bir yer tahsis ettik. Ayrıca misafirhane restorasyonunu gerçekleştirdik. Çünkü sizlerin eşleri, evlatları, babaları, yakınları bizler bu memlekette huzur içinde yaşayalım diye canlarını feda etmeyi göze aldılar. Canlarını feda edenler var. Her birine minnettarız " dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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