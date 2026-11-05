Tunceli Valisi Aygöl, Pülümür'deki Salördek'in ekoturizm alanı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Tunceli Valisi Aygöl, Pülümür'deki Salördek'in ekoturizm alanı olduğunu açıkladı

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Tunceli Valisi Aygöl, Pülümür\'deki Salördek\'in ekoturizm alanı olduğunu açıkladı
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Tunceli Valisi Aygöl, Pülümür\'deki Salördek\'in ekoturizm alanı olduğunu açıkladı
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Tunceli Pülümür'deki Salördek, doğal dokusunun korunması ve doğa turizmine kazandırılması amacıyla Ekoturizm Alanı olarak koruma altına alındı. Vali Şefik Aygöl, önümüzdeki yıl bölgede doğayla uyumlu yürüyüş yolları, seyir ve sosyal donatı alanları yapılacağını söyledi.

(TUNCELİ) – Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Salördek bölgesi, doğal dokusunun korunması ve sürdürülebilir doğa turizmine kazandırılması amacıyla Ekoturizm Alanı olarak koruma altına alındı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, bölgede düzenlenen doğa yürüyüşüne katılarak Salördek'in koruma statüsüne alındığını açıkladı. Aygöl, önümüzdeki yıl bölgede doğayla uyumlu yürüyüş yolları, seyir alanları ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmasının planlandığını söyledi.

SALÖRDEK İÇİN BİR YILDIR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından yapılan açıklamada, Salördek'in doğal zenginliklerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve doğa turizmine kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda bölgenin Ekoturizm Alanı olarak koruma altına alındığı bildirildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründüğü Salördek'te düzenlenen doğa yürüyüşünde Vali Şefik Aygöl, gençler ve yurttaşlarla bir araya geldi. Munzur'un manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte bölgenin doğal güzellikleri keşfedildi.

"SALÖRDEK'E YAKIŞIR BİR KORUMA YAPMAMIZ LAZIM"

Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan Vali Şefik Aygöl, Salördek'in doğal yapısının korunması için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirterek, "Cemal Süreya'ya atfedilen bir söz var. Der ki; 'Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.' Biz dedik ki muhtemelen Salördek'te yürürken bu şiiri yazdı. Bu şehrin en önemli özelliği doğasına sahip çıkması, bütün canlılara saygıyla yaklaşması. Bizim Salördek'e yakışır bir koruma yapmamız lazım. Bir senedir çalışıyoruz. Bugün bunun müjdesini vermek için geldik. Salördek'i koruma altına aldık, ekoturizm kapsamına aldık" dedi.

DOĞAYLA UYUMLU YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE SEYİR ALANLARI PLANLANIYOR

Bölgede gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara da değinen Aygöl, doğal ekosistemin korunmasının öncelikli olacağını belirtti. Aygöl, "Önümüzdeki sene inşallah bu dönemlerde Küptaş'lardan doğaya uygun, tamamıyla ekosistemi koruyan yollar, seyir alanları, fotoğraf çekme yerleri, lavabolar, oturma alanları, banklar yapacağız. Yani Salördek koruma altına alınmıştır. Önümüzdeki seneye hazırlık içerisindeyiz" diye konuştu. Salördek bölgesinde yaşayan yurttaşlara da teşekkür eden Aygöl, "Salördekli hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Bugüne kadar korumuşlar, bundan sonra beraber koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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