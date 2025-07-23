TÜRGEV YKS 2025'te Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika
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TÜRGEV YKS 2025'te Tarihi Başarı Elde Etti

TÜRGEV YKS 2025\'te Tarihi Başarı Elde Etti
23.07.2025 10:25
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TÜRGEV, YKS 2025'te 114 öğrenciyle önemli başarılar elde etti; 11 öğrenci ilk 1000'de yer aldı.

TÜRGEV YKS 2025'te 114 öğrencisiyle tarihi başarıya imza attı. Kartal yurdundan 11 öğrenci ilk 1000'de, 33 öğrenci ilk 10.000'de yer aldı. GİF Silopi'den 3 başarı daha geldi. Tüm detaylar ÖSYM tercih süreci öncesi moral oldu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gençlere umut oldu. ÖSYM tarafından açıklanan TYT ve AYT sonuçlarına göre, TÜRGEV yurtlarında sınavlara hazırlanan 114 öğrenci, çeşitli puan türlerinde üstün başarılar elde etti. Vakıf tarihinde bir ilk yaşandı, 11 öğrenci Türkiye genelinde ilk 1000'e girmeyi başardı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdundan 64 öğrenci Türkiye listesinde

TÜRGEV'in İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bağlı Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, YKS 2025'in açık ara en dikkat çeken merkezi oldu. Bu yurttan 64 öğrenci, Türkiye sıralamasına girerek TÜRGEV'in başarısında başrolü oynadı. Hayriye Cemal Gülbaran Yurdu'ndan sınava katılan 64 öğrenciden 33'ü ilk 10.000'e, 11'i ise Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek büyük bir başarıya imza attı.

Sayısal, eşit ağırlık ve dilde Türkiye dereceleri

Sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde Türkiye genelinde ilk bin sıralamasına giren TÜRGEV'li öğrenciler, elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Sayısal puan türünde Nahide Zeynep Sarı Türkiye 472'ncisi, Merve Şirin 732'ncisi, Melike Sevde Ermiş ise 938'incisi olarak dereceye girdi. Eşit ağırlıkta Nurbahar Özden 139'uncu, Zeynep Efe 276'ncı, Meryem Gerlegiz ise 469'uncu sırada yer aldı. Zeynep Efe, ayrıca sözel puan türünde Türkiye 16'ncısı olarak da önemli bir başarıya imza attı. Dil puan türünde ise Sümeyra Bengünur Özkan, Türkiye 43'üncüsü olarak dikkat çekti. Akademik başarılarının yanı sıra özgüven, hedef bilinci ve toplumsal sorumluluk gibi alanlarda da gelişim gösteren bu öğrenciler, TÜRGEV'in rehberlik ve çok yönlü eğitim anlayışının sahadaki karşılığını ortaya koydu.

GİF Silopi'den 3 öğrenci ilk 10 binde

TÜRGEV'in sosyal girişimi olan Güzel İşler Fabrikası (GİF), Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye geneline ses verdi. GİF Silopi merkezinde birebir rehberlik ve uygulamalı eğitimle hazırlanan üç öğrenciden Piroz Vural Türkiye 1.609'uncusu, Züleyha Şık Türkiye 5.179'uncusu, Mihriban Tanrıkolu Türkiye 7.518'incisi oldu. GİF'in özgün eğitim modeliyle YKS 2025'te başarıya ulaşan bu öğrenciler, teori ve pratiğin birleştiği sosyal destekli eğitim sistemiyle başarıyı kucakladılar.

TÜRGEV Başkanı Hatice Yılmaz Akıncı: "Bu başarı Türkiye'nin umudu"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Yılmaz Akıncı, başarılarla ilgili şunları söyledi: "Kartal'daki yurdumuzdan 33 öğrencimizin Türkiye derecesine girmesi, Silopi'deki öğrencilerimizin ilk 10 binde yer alması bizler için sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda bu milletin evlatlarına duyduğumuz inancımızın da haklı çıktığını gösteriyor. Bu çocuklarımız, kendilerine fırsat sunulduğunda, Türkiye'nin her köşesinden nasıl ışıldayabileceklerinin en güzel örnekleri. TÜRGEV olarak bizler, bu ülkenin gençlerine inanıyor, onların potansiyelini ortaya çıkarmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. TÜRGEV başarısı Türkiye'nin başarısıdır."

TÜRGEV yurtlarının güçlü eğitim ekosistemi

TÜRGEV yurtları, akademik takip sistemleri, değerler temelli eğitim atölyeleri sosyal gelişim faaliyetleri, birebir rehberlik ve kariyer planlama ile gençleri tam donanımlı bir hayata hazırlıyor. YKS 2025'teki bu başarı, sistemin yalnızca sınav başarısıyla sınırlı kalmadığını, yaşam başarısı da ürettiğini gösteriyor.

ÖSYM YKS tercihlerinde gençlerin morali yüksek

YKS 2025 tercih süreci, 30 Temmuz - 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. TÜRGEV yurtlarında yetişen başarılı öğrenciler, rehber öğretmenlerin ve uzmanların desteğiyle üniversite tercihlerine yüksek moral, net hedefler ve özgüvenle giriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRGEV YKS 2025'te Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika

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