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Turistik Doğu Ekspresi Kars'a Ulaştı - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi Kars'a Ulaştı

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 24 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a ulaştı. Yolcular, Kars Gar Binası'nda aşıklar tarafından karşılandı ve Kars Valisi tarafından kırmızı karanfil verildi. Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, Kafkas ekibin gösterisiyle unutulmaz bir gece yaşadı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Kars'ın turizm potansiyelini vurgulayarak yeni turizm koridorlarıyla hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. Kars Valisi ise Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'ın marka değerini yükselten önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Turistik Doğu Ekspresi Kars\'a Ulaştı
13.12.2023 - 01:11,
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Turistik Doğu Ekspresi son durak Kars'ta

KARS - Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi 24 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi ile, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında masalsı yolculuk sonunda Kars'a ulaşan yolcular, Gar Binası'nda aşıklar tarafından karşılandı. Kars Valisi Ziya Polat, kente gelen yolculara kırmızı karanfil verdi.

Kars Gar Binası'nda aşıklar, Kafkas ekibin gösterisi ile unutulmaz bir gece yaşayan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, gar binası önünde meşalelerle yakılan Kars yazısı önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Masalsı bir yolculuğun ardından Kars'a geldiklerini ifade eden TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şinasi Kazancıoğlu, "Kars'ta çok güzel karşılanmadan dolayı teşekkür ediyorum. Kars bizim için çok önemli Türkiye'de ve dünyada bilinen bir turizm koridoru gerçekten, Kars'ı çok seviyoruz, sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah baharda yeni turizm koridorlarıyla Türkiye'ye hizmet vermeye çalışacağız. Kars turu kadar güzel olmasını istiyoruz" dedi.

Kars'a gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Gazi Kars'ımıza, Anadolu'nun kapısına, ilklerin şehrine, tarih şehrine, turizm şehrine kristal karlar diyarına, Ani'ye, Çıldır Gölü'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok çok önemli bir yatırım diye düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olma üzere, Ulaştırma, bakanımıza, ulaştırma bakanlığının tüm personellerine Kars'ı turizm markası haline getirdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirler, kendileri için hazırlanan gösterileri izledikten sonra kendileri için ayrılan otellere gitmek üzere gar binasından ayrıldı.

Kaynak: İHA
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