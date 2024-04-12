Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında 3400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği ulaştırdı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 3400 ihtiyaç sahibine Ramazan ayında iftar yemeği ulaştırdı.
Yılın her dönemi hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek, giyim ve gıda gibi çeşitli desteklerde bulunan Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şubenin bünyesindeki aşevinde çalışan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlayarak engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlığı yaptılar. Aşçılarca büyük kazanlarda pişirilen çeşitli yemekler, ekiplerce sefer taslarına konulup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için araçlara yerleştirildi ve gönüllerin destekleri ile kapı kapı dağıtıldı. Hazırlıkları tamamladıktan sonra yola koyularak mahalle mahalle gezen ekipler, önceden belirlenen alanlarda bekleyen ihtiyaç sahiplerine yemekleri verirken, dışarı çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların yemeklerini de evlerine kadar götürürerek teslim ettiler. Yemeklerini alan vatandaşlar, ekiplere dua edip teşekkür ediyor. Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yılın her dönemi yardımlarda bulunduklarını söyledi. Ramazan ayında çalışmaları daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Tatlı, "Aşevimizde normalde günlük 3 bin 100 kişiye yemek çıkarırken Ramazan ayında bu sayıyı 3400 çıkardık. Aşevimizde pişirilen yemekler ekiplerimizce sefer taslarına konulup araçlarla mahallelere götürüp vatandaşlara ulaştırılıyor. Yemeklerini yapamayan nenelerimiz, dedelerimiz, hasta ve engelli olan vatandaşlarımız var. İftar yemeğini yapamayan bu kişilere bağış olarak gelen gıdalarla, adaklık kurban kesimleriyle yemekler hazırlanıyor ve evlerin kapılarına kadar ulaştırıyoruz." dedi.
Yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, alışveriş hediye çekleri gibi çeşitli desteklerde bulunduklarını belirten Tatlı, "Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü. Bununla alakalı bir planlama yaptık. İlimizdeki bütün yetim çocuklarımızla beraber çok güzel bir iftar programı düzenledik IC vakfının destekleri ile yaptığımız iftar programına Valimiz, eşi ve protokolümüzde katıldı ve çocukları sevindirdiler. Hayırseverlerin destekleri ile 400 çocuğumuza bayramlık kıyafet giydirdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 4 yıl önce başlatmış olduğumuz "Bir Sınıf Bir Koli " projesini bu yıl tekrar başlattık ve 3000 gıda kolisinin üzerinde bir bağış alınmış oldu. Öğrencilerin kendilerinin hazırladığı gıda kolileri,her akşam ekiplerimizce evlere dağıtımı yapıldı. Kadir gecesinde vatandaşlarımıza merkez cami ve ulu camide lokma Tatlı ikraminda bulunduk,son Teravih namazında ise Batıkent camisinde çocuklarla neşeli bir program yaptık ve camide imam ve gönüllerimiz ile birlikte çocuklar ile oyunlar oynadık." diye konuştu.
Hayırseverlerin vermiş olduğu zekatları ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını vurgulayan Tatlı, hem parasal bir destek hem de yemek ile gıda noktasında destek sağladıklarını dile getirdi.
Aşçıların günün erken saatlerinde yemek yapmaya başladığını söyleyen Tatlı, "İftardan önce yemekler ailelerimize ulaştırılıyor. Yılın 12 ayı yemek dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayında tempomuzu biraz daha artırarak ulaşamadığımız hiç kimse kalmasın diye daha fazla kişiye ulaşmaya gayret ediyoruz. Ailelerin nüfus kalabalıklarına göre yemekleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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