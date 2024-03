Türk Kızılayı, Bingöl\'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor

Yerel

Bingöl'de Türk Kızılayı'na ait aşevinde ihtiyaç sahibi 273 aile için pişirilen 3 çeşit sıcak yemek, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor.

Bingöl'de hizmet veren Türk Kızılay Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için kazanlarını kaynatıyor. Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren şube, bu ayda hafta sonlarını da dahil ederek sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürüyor.

Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, Kızılay Genel Merkezi, Valilik, Belediye ve bağışçıların desteğiyle temin edilen erzakları aşevinde hazırlandığını söyledi. İftar için sıcak yemeklerin sahur için de kahvaltılıkların 273 aileye ulaştırıldığını aktaran Kaya, nakdi ve giyim yardımlarının da olduğunu kaydetti.

Kaya, "Biz her yıl Türk Kızılayı olarak il merkezinde her gün ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç, engelli, yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlarımıza 3 çeşit sıcak yemeği ekmekleriyle birlikte evlerine götürüp teslim etmekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı dolayısıyla, cumartesi-pazar da dahil olmak üzere her gün 273 aileye sıcak yemeklerini evlerine götürüp teslim ediyoruz. Bunun dışında bin 466 aileye bu Ramazan ayı dolasıyla aile başında 2 bin TL nakdi yardım olarak bayramdan önce kimlik numaralarına yatıracağız. İlimizde kış şartlarında yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya yardımında bulunuyoruz. Sel, yangın veya herhangi bir afette yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaya ayrıca, 6 Şubat depreminden sonra Bingöl'e gelen depremzedelere alışveriş kartı desteği, nakdi yardım, giyim yardımı ve öğrencilere nakdi yardımlar yapıldığını da söyledi. - BİNGÖL