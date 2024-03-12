Türkiye\'de Sivaslıların En Fazla Bulunduğu İl İstanbul, En Az Bulunduğu İl Ardahan

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından elde edilen bilgilere göre ülke genelinde yaşayan Sivaslı sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı.
Sivaslıların en fazla bulunduğu il 754 bin 327 kişi ile İstanbul oldu. Sivas'ta yaşayan Sivaslıların sayısı 568 bin 225 kişi iken bu ili 160 bin 533 kişi ile Ankara izledi. Sivaslıların en fazla göç ettiği şehirler arasında Kayseri de yer aldı. Kayseri'de yaşayan Sivaslı sayısı 93 bin 768 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu ili; 81 bin 373 kişi ile İzmir, 41 bin 871 kişi ile Kocaeli, 39 bin 703 kişi ile Antalya, 27 bin 255 kişi ile Bursa, 15 bin 839 kişi ile Tekirdağ, 14 bin 530 kişi ile Mersin izledi.
Türkiye'de Sivaslıların en az yaşadığı şehir ise 174 kişi ile Ardahan oldu. Ardahan'ı 234 kişi ile Kilis, 331 kişi ile de Bayburt takip etti. - SİVAS
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Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
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