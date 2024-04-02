Türkiye genelinde yağış beklenmiyor

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24 - İSTANBUL