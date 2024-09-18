Türkiye Hafızlık Yarışması Siirt'te

Türkiye'nin farklı illerinden gelecek olan hafızların katılımıyla düzenlenecek olan hafızlık yarışması Türkiye finalleri Siirt'te yapılacak.
2024 Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Gaziantep, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum, Aksaray, Yalova, İzmir, Eskişehir, Bingöl ve İstanbul'dan gelen hafızların katılımıyla Erkek Hafızlık Yarışması Türkiye Finalleri Siirt'te düzenlenecek.
Final yarışması, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 09: 00'da, Siirt merkez Hacı Fethi Serin Camiinde gerçekleştirilecektir. - SİİRT
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