Türkiye ile Çin Arasında Kültürel ve Sanatsal İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Çin Arasında Kültürel ve Sanatsal İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Çin Arasında Kültürel ve Sanatsal İş Birliği Protokolü İmzalandı
03.06.2025 17:30  Güncelleme: 17:33
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Türkiye'nin İznik Belediyesi ile Çin'in Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store'u arasında hayata geçirilen iş birliği, iki kültür arasında köprü kuracak önemli adımlar içeriyor. Protokol, seramik üretiminden eğitime kadar pek çok alanda ortak projeleri mümkün kılacak.

Türkiye ile Çin arasında kültürel ve sanatsal bağları güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım, İstanbul'da atıldı. İznik Belediyesi ile Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store iş birliğinde düzenlenen İznik Seramik Sanayi Birliği İmza Töreni, Kadıköy'deki Jingdezhen Ceramics İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Jingdezhen Parti Komitesi Sekreteri Hu Xuemei, Çin İstanbul Başkonsolosu We Xiaodong, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve davetliler katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bugün burada, kültürel mirasın sınır tanımayan gücünü hep birlikte kutlamak ve tarihle geleceği buluşturan anlamlı bir adımı atmak için bir aradayız.İznik Belediyesi olarak, Çin'in kadim seramik merkezi Jingdezhen ile birlikte kurduğumuz bu iş birliği; yalnızca iki şehir arasındaki bağları değil, aynı zamanda insanlık tarihine yön veren iki büyük seramik geleneğini de buluşturmaktadır. Bugün imzasını attığımız İznik Seramik Sanayi Birliği, İznik'in zengin çini ve seramik mirasını uluslararası boyutta tanıtacak; usta ellerden çıkan sanatın, çağdaş üretim ve tasarımla buluşmasına zemin hazırlayacaktır.Bu birliktelik, sadece üretimi değil, eğitimden inovasyona, kültürden turizme kadar geniş bir alanda ortak projelere kapı aralayacaktır. İznik, geçmişiyle olduğu kadar geleceğiyle de güçlüdür. Osmanlı saraylarını süsleyen çinilerden, bugün dünyanın dört bir yanındaki koleksiyonlara uzanan bu miras, artık Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir kültürel köprü işlevi görmektedir. Tüm bunların yanında asırlarca öncesinden gelen kültürümüzü, geleneksel İznik Çinisi'ni de korumak asli görevimizdir. Bu vesileyle, Bir Kuşak Bir Yol projesinin 12. yılında böylesi stratejik bir ortaklığın hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, başta Jingdezhen Ceramics yetkililerine ve bu iş birliğini büyük bir vizyonla sahiplenen sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum.İznik adına gurur duyduğumuz bu tarihi adımın, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluklara, kültürel zenginliğe ve ortak başarı hikayelerine dönüşmesini diliyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ta konuşmasında yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek mağazanın bir benzerini Bursa da görmek istediklerini dile getirdi.

Törenle birlikte, binlerce yıllık geçmişe sahip Çin'in Jingdezhen şehri ile Osmanlı çiniciliğinin merkezi İznik arasında resmi ve sürdürülebilir bir sanayi iş birliği protokolü imzalanmış oldu. Bu yeni birliktelik, yalnızca seramik üretimi ve ticaretine değil, aynı zamanda eğitim, tasarım, inovasyon ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda da iki şehir arasında ortak projelerin önünü açacak.

Törenin ardından, Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store'un İstanbul şubesi de ziyaretçilere kapılarını açtı. Katılımcılar, Çinli ustaların imzasını taşıyan seçkin seramik koleksiyonlarını inceleme fırsatı buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ile Çin Arasında Kültürel ve Sanatsal İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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