Türkiye, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı
Türkiye, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

12.03.2026 17:51
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınayarak insani hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir" denildi..

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Yayılmacı İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir. İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

