Türkiye'nin İlk Astronotu Mut'ta Öğrencilerle Buluştu

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mut'ta öğrencilerle buluştu

MERSİN - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesi halk eğitim konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti. Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülke olduğunu vurgulayarak, "Dünya nüfusu 8,5 milyar. İnsanlar dışarıda her gün milyarca adım atarken, bir anne babanın hayatındaki en değerlisi evladının bu hayatta attığı ilk adımdır. Bu da Türk evladının uzayda attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Gezeravcı, "Sevgili kardeşlerim Türkiye'nin ilk uzay vizyonunu tamamlamamız ardından bugün Mut'ta 135'inci şehir değişimiyle 284'üncü programımızı yapıyoruz. Yüz yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insanlı ilk vizyonunu bir tane Türkün 22 gün uzaya gidip macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemiz bu görevi Dünyanın en zorlu coğrafyalarının birinde yüzlerce yıldır güçlü iradesiyle ayakta kalmayı başara bilmiş bir ülke olarak yıllar boyu sınanan kader çizgimizde özgüveni devamlı yargılamaya çalışan değerli çocuklarının geleceğinin teminatı olan siz genç kardeşlerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve gelecekte başarmak istediğiniz işlerde ilham alacağınız bir hikaye olarak yazdım" diye konuştu.

Gezeravcı, "Yüzde 87 yerli parça oranıyla ilk haberleşme uydumuz olan Türksat 6/A uzaya fırlatıldı. Bu bizi dünyada bu kadar kapasiteye sahip olan 11'inci ülke konumuna getirdi. Sevgili kardeşlerim istatistikler önemli" dedi.

Gezeravcı'ya teşekkür eden İlçe Kaymakamı İsa Uğur, "Öncelikle sayın komutanımız ülkemizin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, değerli gençler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar ilk önce olmamız gereken iyi insan her şeyden önce iyi bir insan olmaya gayret göstereceğiz. İkincisi de vizyon sahibi insan olmaya gayret gösterelim. Gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bu iki durumda inanın sizi emin olun başarıya götürecektir" ifadesini kullandı.