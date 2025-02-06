Türkiye'nin İlk Astronotu Mut'ta Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin İlk Astronotu Mut'ta Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle uzay yolculuğunu anlattı ve ilham verdi.

06.02.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mut'ta öğrencilerle buluştu

MERSİN - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesi halk eğitim konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Gençlere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti. Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülke olduğunu vurgulayarak, "Dünya nüfusu 8,5 milyar. İnsanlar dışarıda her gün milyarca adım atarken, bir anne babanın hayatındaki en değerlisi evladının bu hayatta attığı ilk adımdır. Bu da Türk evladının uzayda attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Gezeravcı, "Sevgili kardeşlerim Türkiye'nin ilk uzay vizyonunu tamamlamamız ardından bugün Mut'ta 135'inci şehir değişimiyle 284'üncü programımızı yapıyoruz. Yüz yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insanlı ilk vizyonunu bir tane Türkün 22 gün uzaya gidip macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemiz bu görevi Dünyanın en zorlu coğrafyalarının birinde yüzlerce yıldır güçlü iradesiyle ayakta kalmayı başara bilmiş bir ülke olarak yıllar boyu sınanan kader çizgimizde özgüveni devamlı yargılamaya çalışan değerli çocuklarının geleceğinin teminatı olan siz genç kardeşlerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve gelecekte başarmak istediğiniz işlerde ilham alacağınız bir hikaye olarak yazdım" diye konuştu.

Gezeravcı, "Yüzde 87 yerli parça oranıyla ilk haberleşme uydumuz olan Türksat 6/A uzaya fırlatıldı. Bu bizi dünyada bu kadar kapasiteye sahip olan 11'inci ülke konumuna getirdi. Sevgili kardeşlerim istatistikler önemli" dedi.

Gezeravcı'ya teşekkür eden İlçe Kaymakamı İsa Uğur, "Öncelikle sayın komutanımız ülkemizin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, değerli gençler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar ilk önce olmamız gereken iyi insan her şeyden önce iyi bir insan olmaya gayret göstereceğiz. İkincisi de vizyon sahibi insan olmaya gayret gösterelim. Gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bu iki durumda inanın sizi emin olun başarıya götürecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Teknoloji, Türkiye, Mersin, Eğitim, Yerel, Uzay, Mut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin İlk Astronotu Mut'ta Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Astronotu Mut'ta Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.