Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Küresel Bir Harekete Dönüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Küresel Bir Harekete Dönüştü

Türkiye\'nin Mühendis Kızları Projesi Küresel Bir Harekete Dönüştü

Limak Vakfı'nın uzun soluklu projesi Türkiye'nin Mühendis Kızları, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kız kardeşleriyle İstanbul'da buluştu. Limak tarafından desteklenen proje, STEM alanlarında kadın istihdamını artırmayı hedefleyen ve genç kızlara ilham veren bir çalışmadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve diğer ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığı 'Global Engineer Girls 2024 İstanbul Buluşması'nda, mühendislik öğrencileri bir araya gelerek iş birliği yapma fırsatı buldular.

11.05.2024 13:40
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Limak Vakfı'nın uzun soluklu projesi Türkiye'nin Mühendis Kızları artık küresel bir sosyal etki hareketine dönüştü. Daha önce altı kez İstanbul'da buluşan Türkiye'nin Mühendis Kızları'na bu yıl dünyadan kız kardeşleri de katıldı.

Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında, 2015 yılından bu yana devam eden 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' Projesi'nin geleneksel buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir sosyal etki hareketine dönüşen ve Global Engineer Girls (GEG) adı ile yola devam eden proje kapsamında Limak tarafından desteklenen farklı ülkelerdeki mühendislik öğrencileri, İstanbul'da kız kardeşleriyle buluştu. Kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM alanlarında kadın istihdamını artırmayı hedefleyen ve geleceğin kadın mühendislerine ilham veren projenin 'Global Engineer Girls 2024 İstanbul Buluşması'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Kosova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den mühendis kızlar katıldı.

Mühendislik öğrencisi gençlere seslenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kız çocuklarının umutlu yarınlarına hizmet eden her projenin milletimizin geleceğine en büyük yatırım olduğuna yürekten inanıyorum. Onlara parlak bir gelecek sunan böylesi önemli çalışmaların bir paydaşı olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi bizim için bu alanda büyük bir hassasiyetle üzerine titrediğimiz çok özel bir çalışma. Projeyle genç kızlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve parlak bir gelecek inşa etmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz" dedi.

"Kızlarımızın her zaman yanındayız"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Limak Vakfı ile hedeflerimize büyük oranda ulaştığımızı gururla ifade etmek isterim. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, yeni istihdam alanları sunmasıyla birlikte kadın haklarının gelişmesi için de sağlam bir zemin oluşturuyor. Projenin sağladığı imkanlar, genç kızlarımız için kalıp yargıların ötesinde yepyeni kariyer hedefleri sunuyor. Mühendis olmayı hedefleyen kızlarımızın daima yanındayız" şeklinde konuştu.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi 9 sene önce başladı ve geçtiğimiz sene Türkiye'nin Mühendis Kızları'nın global mühendis kızları olarak tekrar daha yaygın bir şekilde yürütme kararı aldık. 2015'te başlattığımız projeyi işte bu sene 9. senemizi hem Kuzey Makedonya hem Kosova hem de Suudi Arabistan'dan gelen yeni öğrenci arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Biz her sene bu proje kapsamında İstanbul'da bir buluşma organize ediyoruz. Bu senede 10-12 Mayıs'ta bütün kız öğrencilerimizi bu projede yer alan İstanbul'a davet ediyoruz. Mentorlarımız geliyor, iş birliği yaptığımız arkadaşlarımız geliyor. Bu sene Aile Bakanımız da bizimle oldu, Suudi Arabistan Büyükelçimiz geldi. Bir çok başka kuruluştan arkadaşlarla mühendisliği aslında kutluyoruz" dedi.

"Türkiye'ye tanıtıyoruz, onun için mutluyuz"

Ebru Özdemir, "Diyoruz ki cesur fikirler, aydınlık gelecekler olarak tabii bu seneki bir mottomuz var. ve aynı şekilde de aslında biz dünyayı mühendislikle yeniden şekillendiriyoruz. Bu sene aramızda dediğim gibi ilk defa hem Suudi Arabistan'dan hem Kuzey Makedonya'dan hem de Kosova'dan arkadaşlarımız katıldı. 400'ün üzerinde arkadaşımız bir arada, 3 gün beraber kalacaklar ve dediğim gibi iş birliğini geliştirecekler, arkadaş edinecekler. Birinci en önemli amacımız ne kadar çok insanla tanışırsan, ne kadar çok arkadaş edinirsen o kadar senin için değerli. Bunun yanında bir takım workshop'lar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, ilginç insanlarla karşılaştırıyoruz ve İstanbul'u tanıtıyoruz. Çünkü İstanbul'u dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi, bir çoğunun ilk defa İstanbul'a geliyor. Onun için İstanbul'u da tanıtıyoruz, Türkleri Türkiye'ye tanıtıyoruz, onun için mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi Küresel Bir Harekete Dönüştü - Son Dakika

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