Gaziantep\'te Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içinde Bebek Kütüphanesi açıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, açılışı yapılan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan Bebek Kütüphanesi hakkında "Türkiye'nin pek çok noktasına ilham kaynağı olacak" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı ve parkın içerisinde bulunan Gaziantep Bebek Kütüphanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla açıldı.

Eğitim, spor ve bilimin bir arada olduğu mekansal planlamaya sahip olan toplamda 52 bin metre kare alana kurulan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içinde çocuk alanları, eğlence odası, açık fitness alanı, basketbol sahası, çok amaçlı saha ve bebek kütüphanesi yer alıyor. 20 bin metre karesi yeşil alan olan parkta bin 400 metre bisiklet yolu, 180 metre koşu yolu ve 440 araçlık otopark alanı ile park içerisinde bin 50 adet, 22 bin 700 adet ağaçcık çalı ve yer örtücü kullanıldı.

Bebek Kütüphanesi ise 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlanmış bir kütüphane olarak ön plana çıkıyor. Bebeklerin özel günlerinin kutlanacağı kutlama odası, dil gelişim atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, hareket gelişim atölyesi yer alıyor. Ayrıca anne ve baba eğitimleri, beslenme ve çocuk bakımları ile ilgili eğitici kitapların yer alacağı 3 bin kitaplık kütüphane bulunuyor.

"Gaziantep'in Yerel kalkınma adına gerçekleştirdiği her hamle ulusal ve küresel ölçekte gücüne güç katacak"

Gaziantep'e daha önce birçok başarılı projeler sebebiyle davet edildiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Gaziantep'in yerel bir kalkınma adına gerçekleştirdiği her bir hamle ulusal ve küresel ölçekte gücüne güç katmaya devam edecek. Bugün burada Türkiye'de sayısına ender rastlanan bebek kütüphanesi modelinin de inşallah Türkiye'de daha çok yaygınlaşmasını gönülden arzu ediyoruz. Bunun içinde bütün yerel yönetimimizi kamu kurumlarımızı teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Güçlü ailenin çekirdeğinin çocuklarımızdan olduğunu biliyoruz. Bugün burada açtığımız eserde Türkiye'nin pek çok noktasında ilham olacak kaynağı olacak. Gaziantep'te yürütülen bu projeler ülkemizin toplumsal kalkınmasına katkı sunmaya değer katmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Güçlü aile güçlü toplum"

Toplumsal direnci muhafaza etmek adına en büyük değerin aile kurumu olduğunu aktaran Bakan Kıran konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Çok önemli bir hedefimiz çok önemli bir ilkemiz var. Güçlü aile güçlü toplum. Toplumsal direncimizi muhafaza etmek adına en büyük değerimiz aile kurumumuz. Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik her bir adım çok kıymetli. Gaziantep'te atılan sosyal belediyecilik adımlarının ne kadar isabetli ne kadar amaca yönelik mahiyette olduğunu da kısa sürede bir kez daha görmekten gurur duydum. Bu eserlerin içi Gaziantep'teki ailelerimize dokunan, çocuklarımıza dokunan, engelli kardeşlerimize dokunan, yardıma muhtaç kişilere dokunan vakıf eserine dönüşmüş. Bu bakımdan bu eserlerin yaşaması yaşatılması ve sayısının artması sizlerin destekleriyle önümüzdeki dönemde yakından takip edeceğimiz bir durum olacak."

"Yeni dönemde en önemli başlığımız akıllı şehir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin parkın ve bebek kütüphanesinin her detayında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kadınıyla erkeğiyle doğru insanı ehli olduğu yere koyduğunuz zaman hiç gözünüz arkada kalmıyor. O yüzden bu eserler kendiliğinden olmadı. Bizim bir muradımız var. Burayı dirençli şehir yapacağız. Akıllı şehir master planı çalıştık. Yeni dönemde en önemli başlığımız akıllı şehir. Yüksek teknolojiyi kullanarak bu şehri akıllı şehir yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bu Şehri Bebek Dostu Şehir Yapacağız"

Bebek kütüphanesinin önemine değinen Başkan Şahin, eğitimde 7 yaşının çok geç olduğunu vurgulayarak, "Biz geldik gidiyoruz. Yarın gençler burada olacak. Yarın bebeklerimiz büyüyecek buraya adaletli yöneticiler olacak. Artık eğitim dünyası 7 çok geç gidiyor. Biz daha anne karnındayken her anneye günde bir bardak süt gönderiyoruz. Bebek doğuyor. Hoş geldin minik hemşerim diyoruz. Bu bebek kütüphanesi o kadar işe yarayacak ki. Çocuk kütüphanelerini zaten açtık. Acayip bir başarı oldu. Çocukları ilkokula hazırlıyoruz. Hazırlarken bize dair medeniyet kodlarımızı öğretiyoruz. Kaybettiğimiz değerleri hatırlatmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var. Bu şehri bebek dostu şehir yapacağız. Aileleri derli toplu götürmemiz lazım. Bebek kütüphanesi deyince bir kere çocuklar mutlu, anneler, babalar mutlu, çocuklar bilinçli" ifadelerini kullandı.

"Bebeklerimizden yaşlılara kadar tüm halkımıza birçok hizmeti vermeye gayret ediyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber konuşmasının başında Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın önemli bir bürokrat olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir gün yaşıyoruz. Gaziantep'te çok güzel işler yapılıyor ortaya çıkıyor. Dün akşam büyüklerimiz, yaşlılarımızla beraberdik onlara yeni müjdeler verdi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Emekli Kart tanıtıldı. Bu şehirde birçok alanda yeni şeyler konuşuyoruz. Birçok sıkıntıya rağmen bebeklerimizden yaşlılara kadar tüm halkımıza birçok hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Bunu yaparken de çok güzel bir ekiple çok güzel bir birliktelikle bunu yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP