Tutuklu Buca Belediye Başkanı Duman: "Şahsıma karşı yapılan bir itibar suikastıdır"

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hakkında basın ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duman, göreve başlamasından önceki dönemlere ait bazı işlemlerin kendi görev dönemiyle ilişkilendirildiğini belirterek, bu yayınlarla ilgili avukatları aracılığıyla yasal yollara başvurulduğunu bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yazılı açıklama yaptı.

Duman, soruşturma sürecine ilişkin bugüne kadar kamuoyu önünde açıklama yapmamaya özen gösterdiğini belirtirken, göreve başlamadığı dönemlere ilişkin bazı olayların kendisiyle ilişkilendirildiğini savundu. Duman, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı ulusal ve yerel basın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Buca Belediyesi hakkında devam eden soruşturma üzerinden şahsımı ve görev dönemimi hedef alan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar devam eden adli sürece, soruşturmanın gizliliğine ve masumiyet karinesine duyduğum saygı gereği kamuoyu önünde açıklama yapmamaya özen gösterdim. Ancak gizlilikle yürütülmesi gereken soruşturma dosyasına ilişkin birtakım bilgi ve değerlendirmelerin basına yansıması ve özellikle benim göreve başlamamdan önce gerçekleşmiş bazı olayların şahsımla ve görev dönemimle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Buca Belediye Başkanlığı görevine 8 Nisan 2024 tarihinde başladım. Buna rağmen 2022 ve 2023 yıllarına kadar uzanan birtakım işlemlerin, şahsımın görüntüleri kullanılarak benim dönemimde gerçekleşmiş gibi kamuoyuna sunulmasını kabul etmiyorum. Elbette basının kamuoyunu bilgilendirme ve kamu görevlilerini eleştirme hakkı vardır. Ancak devam eden ve gizliliği esas olan bir soruşturmanın içeriğinin basına yansıması, soruşturma aşamasındaki iddiaların kesinleşmiş gerçekler gibi sunulması ve geçmiş dönemlere ait olayların benim dönemime mal edilmesi haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmaktadır. Bu; kamuoyunu yanıltma, halka yanlış bilgiye verme ve şahsıma karşı yapılan bir itibar suikastıdır."

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Duman, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılacağına inandığını belirtip, 104 gündür iddianamenin hazırlanmasını beklediğini ifade etti. Gerçeğe aykırı olduğunu savunduğu yayınların avukatları tarafından tespit edildiğini kaydeden Duman, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin basın ile sosyal medyaya nasıl ulaştığının da ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hakkımdaki soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılacağına, gerçeklerin bağımsız yargı önünde ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Bunun için de tam 104 gündür iddianamenin yazılmasını bekliyorum. Ne başkasının sorumluluğunun bana yüklenmesini kabul ederim ne de kendi görev dönemime ilişkin herhangi bir hususta hukuk önünde hesap vermekten kaçınırım. Gerçeğe aykırı, şahsımı hedef alan ve özellikle görevde bulunmadığım dönemlere ait işlem ve olayları şahsımla ilişkilendirerek kamuoyunu yanıltan, yanlış bilgi vererek algı oluşturan yayınlar avukatlarımca tespit edilmektedir. Ayrıca, gizliliği esas olan devam eden soruşturmaya ait bilgi ve belgelerin hangi şekilde basına ve sosyal medyaya ulaştığının ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Bu kapsamda; soruşturmanın gizliliğinin ihlali, gerçeğe aykırı isnatlar ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki ve kişilik haklarımı ihlal eden yayınlar hakkında avukatlarım tarafından yasal yollara başvurulmuş olup bundan sonraki süreçte bu tür yayınların devamı halinde de suç duyurusunda bulunulacaktır. Basın özgürlüğüne ve eleştiri hakkına sonuna kadar saygı duyuyorum. Ancak bu hakların, gerçeğin çarpıtılması veya bir kişinin görevde olmadığı dönemde gerçekleşen olayların o kişiye mal edilmesi amacıyla kullanılmasına sessiz kalmamız beklenemez."

"TEK ÖNCELİĞİM BUCA'YA VE BUCALILARA HİZMET ETMEK OLDU"

Buca'ya hizmet etmenin göreve geldiği günden bu yana önceliği olduğunu ifade eden Duman, yaşadığı sürecin kente olan bağlılığını ve hizmet etme kararlılığını değiştirmediğini bildirdi. Duman, suçsuzluğunun yargı önünde kanıtlanacağına ve yeniden görevine döneceğine inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim ilk günden itibaren tek önceliğim Buca'ya ve Bucalılara hizmet etmek oldu. Görev sürem boyunca aynı anlayışla çalıştım; karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen Buca'nın sorunlarını çözmek ve kentimize değer katmak için mücadele ettim. Yaşadığım bu haksız süreç, Buca'ya olan bağlılığımı ve hizmet etme kararlılığımı değiştirmemiştir. Yakın zamanda adaletin tecelli edeceğine, yüce Türk yargısı önünde suçsuzluğumun kanıtlanacağına, çok sevdiğim Bucalı hemşerilerime kavuşacağıma inanıyorum. Görevime döndüğümde de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı çalışma azmiyle Buca'ya ve değerli komşularıma hizmet etmeye devam edeceğim."