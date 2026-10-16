UGFF, 2027'de kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmleri tek yarışmaya taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UGFF, 2027'de kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmleri tek yarışmaya taşıyacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UGFF, 2027\'de kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmleri tek yarışmaya taşıyacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UGFF, 2027'de yarışma formatını değiştiriyor; kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmler Tematik Ana Yarışma'da birlikte değerlendirilecek. Tematik Ana Yarışma finalistleri beş ödül için yarışacak, yapay zeka destekli filmler ayrı kategoride değerlendirilecek.

(İSTANBUL) – Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), 2027 yılında yarışma formatını değiştiriyor. Kurmaca, belgesel ve animasyon türündeki kısa filmler, Tematik Ana Yarışma kapsamında birlikte değerlendirilecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), 2027 yılında yarışma yapısını yeniden düzenleyerek farklı sinema türlerini aynı çatı altında buluşturacak. Gastronomiyi yemek kültürünün ötesinde toplumsal yaşam, kültürel bellek, üretim ilişkileri ve çevre sorunları üzerinden ele alan festivalde, kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmler ortak bir yarışmada yer alacak.

Yeni düzenlemeyle filmler, türlerine göre ayrı kategorilerde yarışmak yerine gastronomiye yaklaşımları, anlatım biçimleri ve sinemasal nitelikleri üzerinden değerlendirilecek. Böylece yemek ve mutfak kültürünün yanı sıra tarımsal üretim, emek, sürdürülebilirlik ve kültürel miras gibi konuları işleyen yapımlar da aynı yarışma kapsamında değerlendirilebilecek.

BEŞ FARKLI ALANDA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalin 2027 programında Tematik Ana Yarışma finalistleri için beş ödül kategorisi belirlendi. Yerel Mutfak ve Kültürel Miras Ödülü, Sürdürülebilir Gastronomi Ödülü, Üreticiler ve Gastronomi Ödülü, En İyi Genç Yönetmen Ödülü ve En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü sahiplerini bulacak. Yeni ödül sistemiyle filmlerin yalnızca sinemasal başarıları değil, ele aldıkları konulara yaklaşımları da değerlendirmede belirleyici olacak. Yerel mutfak geleneklerinin korunması, üreticilerin ve emeğin görünür kılınması, çevresel sorunlar ve kültürel belleğin aktarılması gibi unsurlar öne çıkacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ FİLMLERE AYRI YARIŞMA

Festivalin yeni döneminde yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan filmler için de ayrı bir kategori açılacak. Tamamen yapay zeka araçlarıyla üretilen ya da gerçek çekimlerle yapay zeka teknolojilerini bir araya getiren yapımlar, ayrı bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Bu kategoriyle sinemada değişen üretim yöntemlerinin gastronomi anlatılarına nasıl yansıdığının ele alınması ve teknolojinin yaratıcı kullanımına ilişkin yeni tartışmalara alan açılması amaçlanıyor.

GASTRONOMİ YALNIZCA MUTFAKLA SINIRLI KALMAYACAK

Festivalin genişletilen yarışma programında gastronomi, yalnızca yemeklerin hazırlanması ve sunulması üzerinden değil, insanın doğayla, üretimle ve yaşadığı coğrafyayla kurduğu ilişki üzerinden de ele alınacak. Bir yemeğin kuşaktan kuşağa aktarılan hikayesinden toprağın ve üreticinin yaşadığı sorunlara, iklim krizinin gıda üretimine etkilerinden farklı toplumların sofra geleneklerine kadar geniş bir konu yelpazesi yarışmada yer bulabilecek.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatGastronomiYapay ZekaTeknolojiBelgeselKültürSinemaÇevreSanatYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:48
Galatasaray’da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:00:44. #.0.2#
SON DAKİKA: UGFF, 2027'de kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmleri tek yarışmaya taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei