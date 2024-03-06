Ukrayna\'nın yeniden inşası için 500 milyar dolara ihtiyaç var

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar devam ederken Ukrayna'daki ekonomik ve sosyal hasarın boyutları artmaya devam ederken ülkenin yeniden inşası için 500 milyar dolara yakın bir bütçe gerekiyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkin açıklaması Ukrayna- Rusya Savaşı'nın yeni bir boyuta taşınması ihtimalini gözler önüne getirmişti. Macron'un açıklamalarının ardından hem NATO hem de pek çok NATO ülkesi böyle bir niyetlerinin olmadığını ifade etmişti. Macron'un açıklamaları büyük yankı uyandırırken Ukrayna'ya asker göndermeyen Batı, Rusya'nın Ukrayna işgalinin üzerinden 2 yıl geçse de Ukrayna'ya yönelik ekonomik yardımlarını arttırarak devam ettiriyor.
Savaştan sonra ülke yerle bir oldu
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı saldırılar ülkede büyük bir yıkıma neden oldu. İç savaşta büyük hasar alan Donbass Bölgesi, Rusya'nın doğrudan saldırılarıyla da enkaza döndü. Dünya Bankası, Rusya'nın saldırıları başlattığı ilk günden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ülkedeki toplam zararın sonuçlarını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM), şu anda Ukrayna'da yeniden inşa ve iyileştirmenin toplam maliyetinin 31 Aralık 2023 itibarıyla önümüzdeki 10 yıl içinde 486 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Ukrayna'daki doğrudan hasarın konut, ulaşım ve ticaretle birlikte toplamda 152 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken hasarın en çok görüldüğü bölgelerin Donetsk, Harkov, Luhansk, Zaporijya, Herson ve Kiev bölgeleri olduğu ifade edildi. Ukrayna yaşanan ekonomik yıkıma karşı da ABD, İngiltere, AB ülkeleri, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan hibe ve mali destek almaya devam ederek ayakta kalmaya çalışıyor.
Ülke altyapısı da büyük hasar gördü
Ukrayna'da savaş sonrasında 2 milyon civarında konut yani ülkedeki konut sayısının yüzde 10'u yıkıldı veya büyük hasar gördü. Kakhovka Barajı ve hidroelektrik santraline geçtiğimiz Haziran ayında yapılan saldırıdan sonra barajın yıkılması da bölgede büyük barınma, su, gıda ve tarımsal üretim sorunlarını da beraberinde getirdi. Ayrıca bölgede altyapı neredeyse tamamen yok oldu. Çatışma bölgelerinde konut ve ticaretin yanı sıra ulaşım, sanayi, tarım ve enerji altyapıları da büyük zarar gördü. Ukrayna hükümeti ise Dünya Bankası'nın açıkladığı rapora ilave yaparak savaş bölgelerindeki acil konut ihtiyacı ve enerji için sadece bu yıl içerisinde 15 milyar dolar bir desteğe ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
Ukrayna dışında yaklaşık 6 milyon kişi yaşıyor
Savaşta en çok siviller zarar gördü. Ülkedeki seferberlik yasasına göre Ukrayna'daki erkekler ülkeden çıkamazken kadınlar, yaşlılar ve çocuklar ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Dünya Bankası'nın son raporuna göre 43.79 milyon nüfusu bulunan Ukrayna'da, Rus işgalinden bu yana 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti, binlerce sivil yaralandı. Ayrıca, milyonlarda sivilin evsiz kaldığı ülkede 5.9 milyon Ukraynalı şuan kendi ülkesi dışında bulunuyor. Geçtiğimiz yılın başında bu sayı 8.1 milyon olarak açıklandı.
BM Mülteci Örgütü ise Ukraynalılara dair başka bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre Ukrayna dışında bulunan kişilerin yüzde 65'i ülkesine geri dönmek istiyor. Kendi ülkeleri dışında yaşayan Ukraynalılar en çok komşu ülkeler olan Polonya, Slovakya, Slovenya, Estonya gibi ülkelerde yaşarken Almanya, Fransa, Türkiye, Macaristan, Moldova ve Romanya gibi ülkelerde de savaştan kaçan Ukraynalıların sayısı oldukça fazla. - KİEV
Son Dakika › Yerel › Ukrayna'nın yeniden inşası için 500 milyar dolara ihtiyaç var - Son Dakika
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