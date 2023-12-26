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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' programında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Uraloğlu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir araya geldi. Standı ziyaret eden misafirlere '100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif' kitabı da hediye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti
26.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:24
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' programında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Uraloğlu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir araya geldi.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen programla yad ediliyor. ATO Congresium'da gerçekleştirilen 'Mehmet Akif Ersoy Günleri' etkinliği çerçevesinde çeşitli konferans ve söyleşiler düzenleniyor. Etkinlikte, Samsun Büyükşehir Belediyesi de standıyla yer aldı. Yoğun ilgi gören standı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı. Ziyaret sırasında Başkan Demir, şehirde gerçekleştirilen projelerle ilgili Bakan Uraloğlu'na bilgi verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Demir, "Milletin hissiyatıyla birlikte hayallerine de tercüman olmuş milli şairimizi saygıyla yad ediyoruz. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonda standımızla yer alıyoruz. Standımız oldukça ilgi görüyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak '100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif' kitabını hazırladık. İçerisinde Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nın tüm boyutları ile alındığı bütünlükçü bu eseri kendi bünyemizde oluşturduk. Bugün burada misafirlerimize bu eseri de hediye ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da standımızı ziyaret etti. Kendisini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Standı ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramların yanında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan '100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif' kitabı da hediye ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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