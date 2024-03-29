Uludere Katliamı'nda paylaşım yapan okul müdürlerine disiplin cezası istendi - Son Dakika
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Yerel

Uludere Katliamı'nda paylaşım yapan okul müdürlerine disiplin cezası istendi

Uludere Katliamı\'nda paylaşım yapan okul müdürlerine disiplin cezası istendi

Uludere Katliamı'nı anmak için sosyal medya paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve başka bir yere sürülen 3 okul müdürüyle ilgili soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul müdürleri için disiplin cezaları istendiğini bildirdi.

29.03.2024 17:40
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AHMET ÜN

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Uludere Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anmak için sosyal medya paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından başka bir yere sürülen 3 okul müdürüyle ilgili yazılı soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, okul müdürleri için disiplin cezaları istendiğini bildirdi.

29 Aralık 2023 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde görev yapan 3 okul müdürünün, Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olayda yaşamını yitiren 34 yurttaşı anmak için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınıp, ardından sürgün edildiği iddia edildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 müdürle ilgili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller' maddeleri kapsamında ceza istendiğini bildirdi.

Bakan Tekin yanıtında, " Şanlıurfa Valiliği'nin 28. 12. 2023 sayılı yazı kapsamında, eğitim müfettişleri tarafından yürütülen inceleme-soruşturma çalışmaları sonucunda, soru önergesine konu 3 okul müdürü hakkında, disiplin ve idari yönden teklifler getirilmiştir. Bakanlık/Valilik makamından alınan olura dayanarak müfettişler eliyle inceleme yapılmakta, sübut bulunan eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller' başlıklı 125'inci maddesinde sıralanan yaptırımlar teklif edilmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uludere Katliamı'nda paylaşım yapan okul müdürlerine disiplin cezası istendi - Son Dakika

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