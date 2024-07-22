Uluslararası Heykel Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Heykel Sempozyumu Başladı

Uluslararası Heykel Sempozyumu Başladı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Heykel Sempozyumu'na katılan heykeltraşlar çalışmalarına başladı. Festivalde yerli ve yabancı heykeltraşlar, heykellerini yontmaya başladı. Sempozyum sonunda heykeltraşların eserleri Büyükçekmece'de sergilenecek.

22.07.2024 15:29
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Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin en önemli ayaklarından biri olan Uluslararası Heykel Sempozyumu'na katılan heykeltraşlar çalışmalarına başladı.

24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan yerli ve yabancı heykeltraşlar heykellerini yontmaya başladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Nurettin Bektaş'ın kreatörlüğünü üstelendiği Uluslararası Heykel Sempozyumuna Anna Sosençkaya (Rusya), Allesio Ranaldi (İtalya), Kamen Tanev (Bulgaristan), Çiprian Hopirteam (Romanya) ve Ozan Dursun ve Sıtkı Eryılmaz (Türkiye) den heykel sanatçıları katılıyor.

Eserler Büyükçekmece'de sergilenecek

Mermer bloklar üzerinde figürlerini yontmaya başlayan heykeltraşların eserleri 1 Ağustos Perşembe günü Kültürpark Dalyan Kafe yanında sergilenecek. 2 Ağustos Cuma günü ise Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da düzenlenecek törenle heykel sempozyumuna katılan heykeltıraşlara plaketleri takdim edilecek. Festivalin sonunda heykeltraşların Büyükçekmece'ye hediye edecekleri eserler ilçenin park ve meydanlarında sergilenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Heykel Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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