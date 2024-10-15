Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Kütahya’da - Son Dakika
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Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Kütahya’da

Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Kütahya’da

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde sempozyum yapıldı, 30 bilim insanı bildiriler sundu.

15.10.2024 11:19
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve KADİM Vakfı iş birliği düzenlenen Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından sempozyum düzenleme kurulu başkanı Mustafa Atak, sempozyumun paydaşlarından KADİM Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, Dekan Prof. Dr. İsmail Yalçın'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak Kütahya'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok değerli bir sempozyumda bir araya geldik. Üniversiteleri Ar-Ge, üretim ve toplumsallaşma faaliyetleri var. Bunları yaparken zaman zaman insanları anlama açısından bazı noktaları atlayabiliriyoruz. Bir özeleştiri olarak bireylerin bu anlamda bir donanıma sahip olmaları gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Değerlerimizi öğrenmek ve bunu beşikten mezara kadar sürdürmeliyiz"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, " İbn-i Sina, beden sağlığının temelinde ruhsal sağlığın olduğunu ifade eder. Son zamanlarda bireylerin davranış bozukluklarının toplumsal düzeyde sorunlara neden olduğuna şahit olduk. Bu gibi sorunların aşılabilmesi ve tekrarlanması için beş maddenin toplumumuzca benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum.Bunlardan ilki bizi biz yapan değerlere, yüce Mevla'ya, tarihimize ve kültürümüze inanmaktır, İkincisi kainatı, değerlerimizi, yurdumuzu, ailemizi sevmektir. Üçüncüsü doğruyu, kötüden sakınmayı ve değerlerimizi öğrenmek ve bunu beşikten mezara kadar sürdürmektir. Bizler öğrenmeyi sadece bir diplomaya icraetmemeli, öğrenmeyi ömür boyu sürecek bir yolculuk olarak görmeliyiz" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, inancı ne olursa olsun insan fıtratının İslam üzerine kurulduğunu belirterek İslam toplumlarındaki huzursuzluğun ancak Müslümanların İslam'ın ilkelerini tam anlamıyla benimsyebilmesiyle aşılacağını ifade etti.

Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi ise, "Maneviyat psikolojisi insanın kendisini anlamlandırmada ve zorluklarla baş etmesinde önemli bir rehberdir" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sempozyum kapsamında Prof. Dr. Hayati Hökelekli'nin konuşmacı olduğu konferans düzenlendi. Açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İki gün boyunca koruyucu ruh sağlığı uygulamalarının nefis, tasavvuf ve İslam psikolojisi özelinde irdelendiği, pozitif ve kültüre dayalı psikolojinin yanı sıra, manevi danışmanlık ve rehberliğin bu uygulamalarla ilişkisinin 6 ayrı oturumda ele elındığı Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu'nda 4 farklı ülkeden katılan 30 bilim insanı toplamda 25 bildiri sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Kütahya’da - Son Dakika

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