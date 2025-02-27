Uluslararası Necmettin Erbakan Sempozyumu Konya\'da Başladı

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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü nedeniyle 27- 28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu'nun açılış programı gerçekleştirildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, "Düzenlediğimiz sempozyum merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bilim, kültür ve kalkınma anlayışını daha derinlikli ele almayı amaçlamaktadır. Akademik çerçevede yürütülecek tartışmaların günümüz kalkınma politikalarına ışık tutmasını diliyoruz. 11 oturumda 2 gün sürecek sempozyumumuza yurt dışından 12, yurt içinden 38 olmak üzere toplam 50 konuşmacı katılacak" dedi.

"Sadece anmak için değil, onu daha iyi anlamak için de bir araya geldik"

'Bugün, rahmetli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı sadece anmak için değil, onu daha iyi anlamak için de bir araya geldik' sözleriyle konuşmasına başlayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Onu daha iyi anlamalıyız, çünkü buna ihtiyacımız var. Onu daha iyi anlamak, onun çok boyutlu şahsiyetini kavramak için ise farklı alanlardan, farklı disiplinlerden uzman isimlere ihtiyacımız var. Nitekim hocamız sadece eski başbakanlarımızdan biri değildi. Türkiye'nin en zor zamanlarında iradesi ve politik kabiliyetiyle yeni Türkiye'yi şekillendirdi. Türkiye'nin bugününü değil, on yıllar sonrasını ilmek ilmek işledi, bize dünyayı okuyabilmeyi öğretti. Nitekim hocamız sadece bir ilim erbabı da değildi. Siyasi dehası, belki de mühendisliğinin doğal bir neticesiydi. Ülkemize ağır sanayi hamlesini kazandırdı. Dışa bağımlılığını azaltacak fikirler üretti. Bizlere çalışma, üretme ve böylece dünya sahnesinde var olabilme fikrini aşıladı. Hocamız sadece bir fikir adamı da değildi. Ülkemizin, İslam aleminin ve tüm ezilenlerin varoluşuna dair düşünceler üreten bir mütefekkirdi. Alimdi ve arifti. Bir rol modeldi. Sempozyumun varlık sebebi de onun bu düşüncelerini daha iyi kavramımıza ve gelecek nesillerimize tanıtmamıza yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Necmettin Erbakan ismini taşımak ağır bir sorumluluk"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adını taşıyan bir üniversite olmanın iftihar vesilesi olmasının yanında ağır bir sorumluluk da yüklediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversite olarak kazandığımız başarılardan sonra, 'Biz sıradan bir üniversite değil, Necmettin Erbakan'ın adına layık, iyi bir üniversite olmak istiyoruz' diyoruz. Bunu her seferinde, tekrara düşme pahasına yineliyorum. Dünya genç üniversiteler sıralamasında önce 13'üncülüğe, sonra 8'inciliğe çıktığımızda da aynı ifadeyi kullandım. 2010'dan sonra kurulan üniversiteler arasında disiplinler arası sıralamada Türkiye'de en iyi üniversite olduğumuzda da yine aynı ifadeyi tekrar ettim. Daha iyisine ulaşmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra duyuracağımız her başarıdan sonra yine hocamızı aynı sözlerle anacağız ve vizyonumuzu bu şekilde duyuracağız" şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Müzesi

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hatıralarını yaşatacak Necmettin Erbakan Müzesi hakkında bilgiler veren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Üniversite olarak, hocamızın fikri ve kültürel mirasını korumamızı ve yeni nesillere tanıtmamızı sağlayacak bir müze kurma hazırlığındayız. Necmettin Erbakan Müzesi adını taşıyacak bu müzemizin projesi ve yeri hazır. Uğraşlarımız devam ediyor ve Allah nasip ederse, önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştirme arzumuz var. Projemize destek veren Büyükşehir Belediyemize ve arazi tahsisini sağlayan Karatay Belediyemize şükranlarımı sunuyorum. Hocamızın ailesi de müze için destekte bulunma sözü verdiler ve bizi sevindirdiler. Onlara da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA