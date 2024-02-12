Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı - Son Dakika
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Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı

Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği\'nin düzenlediği geceye katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geceye katılarak bir konuşma yaptı. Uysal, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak kent kültürünün önemine değindi.

12.02.2024 09:36  Güncelleme: 09:40
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Antalya Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geceye katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Birbirini sayan, seven, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir kent kültürümüz, bir hayat kültürümüz var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Antalya Yozgatlılar Derneği'nin düzenlendiği ve ev sahipliğini dernek başkanı Halis Esmer'in yaptığı geceye Başkan Uysal da katıldı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Yozgat'ın çok sayıda devlet adamı yetiştirdiğini ama Türk Halk müziği sanatçısı ve derlemeci Nida Tüfekçi'nin kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Antalya ve Muratpaşa'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın farklı coğrafyalarından farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Uysal, "Şehrin ortak kültürünü oluşturan, birbirini sayan, seven, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir kent kültürümüz, bir hayat kültürümüz var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Uysal, konuşmasının sonunda Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiirini okudu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ümit Uysal, Antalya Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı - Son Dakika


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