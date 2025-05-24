Ümraniye Bilim Merkezi açıldı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Ümraniye Projesi kapsamında kurulan Ümraniye Bilim Merkezi açıldı.

Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve birçok davetli katıldı. Ümraniye Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve TUSAŞ saldırısında şehit düşen Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını taşıyan Bilim Merkezi, 7-14 yaş grubundaki çocukları ve gençleri bilimle buluşturmayı hedefliyor.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bağımsızlık yolculuğuna, Türkiye Yüzyılı yolculuğuna eşsiz katkılar sunmuş kıymetli mühendisimiz Zahide Güçlü Ekici hanımefendinin ismini yaşatacağımız bilim merkezimizin Ümraniyemize, İstanbulumuza hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçiriyoruz. Allah'a hamdolsun, son 22 yılda attığımız adımlarla Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye, eskisinden çok daha güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, sözü kuvvetli, kuvveti tesirli bir ülke artık. Türkiye, topraklarından terörü temizlemeyi başarmış, Türk milletini aydınlık yarınlara taşıyan bir ülke artık. İnşallah bu yolculuğu gençlerimiz de sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bugünlere kolay gelmedik. "Başaramazsınız, sizler dünyada bu işlerde rekabetçi olamazsınız." diyenlere aldırış etmeksizin, adım adım milli teknolojisini gerçekleştirdik" dedi.

Açılan bilim merkezinde nice bilim insanlarının yetişeceğini belirten Kacır, "Bugünkü durağımız, bu muhteşem millet bahçesinin hemen kıyısında kurulan bu bilim merkezi, adını aldığı şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin izinden gidecek ve inşallah tam bağımsız Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek mühendisler yetiştirecek. İnşallah nice bilim insanımız, bu merkezde çocukluk yıllarını geçirmiş olacak. İnşallah Türkiye, yeni Aziz Sancarlarını, yeni Selçuk Bayraktarlarını işte bu bilim merkezleriyle, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna kazandırmaya devam edecek" diye konuştu.

"İnanıyoruz ki, yolu buradan geçen nice mühendisler şehidimizin emanetini devralacak, daha ileriye taşıyacaklardır."

Şehidimizin adını Ümraniye'de böyle bir eserde yaşatacak olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı diyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, "İnanıyoruz ki yolu buradan geçen nice mühendisler şehidimizin emanetini devralacak, daha ileriye taşıyacaklardır. Şairin dediği gibi: "Sanma, sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbette bizimdir." Bilim merkezimiz; sekiz atölye, bir çok amaçlı kapalı seminer salonu ve açık alan amfi tiyatrosuyla birçok farklı faaliyeti tek bir alanda toplayarak gençlerimize önemli bir fırsat sunacaktır. Tüm bunların yanında, Ümraniyemize yaklaşık sekiz yıldır hizmet veren Yapay Zeka İnovasyon Merkezimiz, tüm tecrübe ve bilgi birikimiyle, buraya gelerek daha iyi gelişmiş şartlarda faaliyetine devam edecektir. Bilim merkezimiz, konumu itibarıyla da önemli imkanlar sunmaktadır. Gençlerimiz, Türkiye'nin en güzel millet bahçesinde; doğayla iç içe, spor tesisleri ve sosyal alanlarının yanı başında, bilimsel faaliyetlerini de sürdürecektir inşallah" dedi.