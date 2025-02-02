Umre\'den dönen öğrenciler ve aileleri protokol ile yemekte buluştu

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Şahinbey Belediyesi'nin 7 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında umreye gidip dönen 177 öğrenci ve aileleri AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Gaziantep protokolü ile yemekte buluştu.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü'nün birlikte organize ettiği Umre ödüllü "Şefkat Peygamberi" kitabından yapılan sınavda dereceye girerek Umre ziyareti için kutsal topraklara gidip dönen öğrenciler ve aileleri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Gaziantep protokolü ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Yapılan projenin çok önemli olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Çok değerli Şahinbey Belediye Başkanımızın yapmış olduğu çok güzel işler var. Bu proje de bunlardan birisi kendisine hayırlı hizmetler yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Şahinbey Belediye Başkanımız hizmetleriyle şiarını ortaya koyan çok değerli bir kardeşimiz. Gençlerimizle gurur duyduk ve duygulandık. Böyle bir ruha sahip gençlerin kutsal topraklardan davet almaları çok önemli. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Onları yetiştiren anne ve babalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mehmet Emin Ay hocamız da ülkemizin çok önemli ilim ve bilim adamlarından birisi kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemize faydalı insanlar olacaksınız"

Herkese bu kutsal yolculuğun nasip olmayacağına dikkati çeken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Umre'ye gidip dönen gençlerimizi tebrik ediyorum. Yapılabilecek en güzel ziyareti yapıp, görülebilecek en güzel yeri gördüler. Allah'ın herkese nasip etmeyeceği mutluluklardan birine vasıl oldular. Hac ve Umre'ye gitmek ne zenginlikle ne de başka bir şeyle alakalı değildir. Oraya ancak Rabbimin nasip etmesiyle alakalıdır. Bu anlamda giden öğrencilerimiz Allah'ın nasipli kullarındandır. Rabbim orada yapmış olduğunuz dualarınızı kabul etsin. O seyahat oraya gitmeden bir sonrakini arzu ettiren bir seyahattir. İnşallah orada verdiğiniz sözlere ömür boyu sahip çıkarsınız ki onu yaptığınızda önce kendinize sonra ailenize, sonra o mukaddes beldeye, Gazi şehrimize ve ülkemize faydalı insanlar olacaksınız. Rabbim tüm gidenlerin Umresini kabul eylesin. Başka konular için ayırabileceği kaynağı bu işler için vakfetmesinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Umre rabbimizin gönlümüze saldığı çağrıdır"

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Umre'ye giden gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek, "Rabbimiz, Hz. İbrahim'e emrederek 'İnsanlara hacca gelmeleri yönünde çağrıda bulun' buyurdu. Hz. İbrahim, 'Ya Rabbi benim sesim ne kadar uzağa gidebilir ki' dedi. Rabbimiz, 'Seslenmek senden duyurmak benden. Sen sesleneceksin ben duyuracağım. İnsanlar sana yürüyerek gelecekler. İnsanlar yorgun develerin üzerinde derin vadileri aşarak dağları geçerek gelecekler'. Rabbimizin gönlümüze saldığı bu çağrının neticesidir Umreye bu yıl giden kardeşlerimiz. Hz. İbrahim'in yurdudur Mekke'yi mükerreme, Peygamber Efendimize kucak açan Medine'yi münevvere. Rabbimizin evine davet ettiği kutlu misafirleridir sizin yavrularınız. Umreleri mübarek olsun. Onlara sağlanan bu imkan son derece önemli bir güzellik taşıyor. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Şahinbey Belediye Başkanımızın bu güzel hizmeti övgüye layık olmanın ötesinde bambaşka takdir ifade eden bir husus. Öyle güzel bir hizmet yapılmış ki 45 bin gencimize hem Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in hayatını okutacaksınız, hem de onları o kutsal topraklara götüreceksiniz. Öylesine güzel hizmetlerine bizler de uzaktan şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Bin 110 gencimizi umreye gönderdik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umre'nin herkese nasip olamayacağını belirterek, "Rabbimizin bizi dünyaya göndermesindeki en büyük gaye Rabbimizi bilmek, tanımak ve ona ibadet etmek. Dinimizin ilk emri de Oku. Biz de bu çerçevede Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize şefkat Peygamberi kitabını okutarak bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz Umre ödüllü kitap okuma yarışmamızdan şu ana kadar bin 110 gencimizi Rabbimizin evi olan Kabe'yi ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Kabri Ravza'yı ziyaret etme fırsatı sunduk. Gençlerimizi bu yaşta mübarek beldelerde buluşturarak onların hem ahiret hayatına, hem de bu dünyadaki hayatına büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. 45 bin öğrenci arasında düzenlenen sınavda Umre'ye gitmek bu öğrencilerimize nasip oldu. Bu büyük bir lütuf. Yaptığımız bu proje ile gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz ve şu ana kadar 16 milyon 500 bin kitap dağıttık. Bu projede bizlere destek olan kadim adalet bakanımız Abdulhamit Gül'e, Valimize, il müftümüze, Mehmet Emin Ay hocama, milli eğitim müdürümüze emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan duygularını anlatan öğrenciler ise, kutsal toprakları ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Düzenlenen programa AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP