Ünlü Sanatçı Alexandra Gravas, Atalarının İzlerini, Söke'de Buldu - Son Dakika

Ünlü sanatçı Alexandra Gravas, Ailesinin köklerini Aydın'ın Söke ilçesinde buldu. Mübadele döneminde Yunanistan'ın Selanik Kenti'ne göç etmek zorunda kalan ailesinin Söke'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi ziyaret eden Alexandra Gravas, bölgedeki tarihi Rum evlerinin Söke Belediyesi tarafından restore edildiğini görünce mutluluğunu gizleyemedi.

7 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenecek 'İki Yakanın Sesi' başlıklı konserde Ruhi Su Dostlar Korosu ile birlikte solist olarak yer alacak Alexandra Gravas, atalarının yaşadığı Söke'yi ziyaret etti. Ege Barış ve İletişim Derneği yönetim kurulu üyesi olan CHP 26. Dönem Milletvekili Zeynep Altıok ile birlikte Söke'ye gelen sanatçı Alexandra Gravas'a Söke ziyaretinde, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir, Söke Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Levent Tuna, Didim Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Soysalan ve Söke'nin yaşayan tarihi İbrahim Akkaya eşlik etti.

İlk olarak Uzbek Konağı'nı gezen ve Kemalpaşa Mahallesi hakkında bilgi edinen sanatçı Alexandra Gravas, daha sonra ailesinin yaşadığı evi gezdi. Günümüzde Söke Belediyesi restorasyon çalışmalarının merkezi konumunda Kent Atölyesi olarak kullanılan evi gezen Alexandra Gravas, gözyaşlarını tutamadı. Evin her noktasını gezerek inceleyen Alexandra Gravas, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bugün atölye olarak kullanılan evin de önümüzdeki süreçte restore edileceğini öğrenerek mutlu olan Alexandra Gravas, evin açılışında bahçesinde şarkılarını söylemek ve konser vermek istediğini söyledi.

Ailesinin 1919 yılında Söke'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan evi satın aldığını söyleyen ve daha sonra mübadelede döneminde Söke'yi terk etmek zorunda kaldıklarını belirten sanatçı Alexandra Gravas, "Ben oğlumun daha güzel bir dünyada büyümesini istiyorum. Geçmişteki yanlışlarımızdan öğreneceklerimiz var. Biz dostluk, güzellik ve iyilikleri bugüne taşımalıyız. Söke'de tarih çalışmalarını canlı tutan, geçmişe saygı duyan Söke Belediye Başkanı ve tüm Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu evin restorasyon çalışmaları bittiği zaman, evimde konser vermek istiyorum" dedi.

ALEXANDRA GRAVAS'TAN BAŞKAN TUNCEL'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Ünlü sanatçı Alexandra Gravas, Kemalpaşa Mahallesi'nde ailesinin bir dönem yaşadığı evi ziyareti sonrası Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i de makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayıtları Meksika'da yapılan son albümü 'El Amor Es Vida/ Aşk Hayattır'ı Başkan Tuncel'e armağan etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıya günün anısına hediye takdim etti.