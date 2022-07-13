Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı

13.07.2022 09:09

- Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar derneği Mülkiyeliler Birliği "Okay Gönensin Öğrenci Bursu" nu 2022 - 2023 eğitim yılı için hayata geçireceğini duyurdu Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının...

- Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar derneği Mülkiyeliler Birliği "Okay Gönensin Öğrenci Bursu" nu 2022 - 2023 eğitim yılı için hayata geçireceğini duyurdu

İSTANBUL - Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine Gönensin'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Gazeteci yazar Okay Gönensin, ölümünün 5.yılında mezarı başında anıldı. Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine Okay Gönensin'in eşi Fezan, kardeşi Koray Gönensin, oğlu Can Gönensin, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Yaşar Bozyürük, sınıf arkadaşları, gazeteci arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Törende açılış konuşmasını gazeteci Bülent Aydın yaptı. Ardından sırasıyla Can Gönensin, Koray Gönensin, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, gazeteci Gürsel Göncü, gazeteci Özgür Yici söz alarak öğretmenleri, dostları "Okay Abi" hakkında duygularını dile getirdiler. Son olarak Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şube Başkanı Yaşar Bozyürük söz alarak, 2022 Eylül ayı itibariyle Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından verilmeye başlanacak öğrenci bursu ile ilgili tüm sevenlerine destek çağrısında bulundu.

"Biz ailesi olarak onu çok seviyoruz ve özlüyoruz"

Törende duygularını anlatan Okay Gönensin'in oğlu Can Gönensin, "Babam çok özel bir insandı. Hep özel hayatında özel bir insandı hem de tanıdığı insanlara eti açısından çok özel bir insandı. Basın için önemli bir insandı, önemli bir aydındı. Türk basın tarihinin önemli isimlerinden bir tanesiydi yaptığı icraatlarla, çıkardığı gazetelerle, çok insana iş sağladı. Emek verdi, dostluk kazandı. O yüzden onu anmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim, biz ailesi olarak onu çok seviyoruz ve özlüyoruz. Açıkçası her günüm onunla geçiyor" dedi.

Gönensin'in kardeşi Koray Gönensin, "Okay Gönensin'i tanıyanlar bilir, kolay bir insan değil. Zor bir insandı. Hayatım onunla mücadele etmekle geçti ama yıllar geçince insan görüyor ki hiçbir farkımız yokmuş" ifadelerini kullandı.

"Her yıl 50 sayıda Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisine burs vermek istiyoruz"

Vefatının beşinci senesinde mezarı başında anılan Gönensin adına, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar derneği Mülkiyeliler Birliği "Okay Gönensin Öğrenci Bursu" nu 2022 - 2023 eğitim yılı için hayata geçireceğini duyurdu.

Anma töreninde konuşan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Yaşar Bozyürük "Biz Mülkiyeliler Birliği olarak Okay abinin anısını yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla da Okay Gönensin burs fonunu oluşturduk. Bu burs fonunda her yıl 50 sayıda Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisine burs vermek, hayatlarını bir nebze olsa kolaylaştırmak istiyoruz. Bu vesileyle de Okay abiyi anmak istiyoruz. Ben Okay abinin dostlarına, bu burs fonuna katkıda bulunmalarını ve onu bu vesileyle yaşatmaları konusunda destek olmalarını arzu ediyorum, temenni ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:19 ABD'li oyuncu Cameron Diaz, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti
09:12 Koca, karısının ve sevgilisinin yaşadığı evi bastı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı
08:58 Oyuncu Melis Sezen, şezlongda verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çekti
08:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktorları hedef alan imamla ilgili ilk açıklama: Gereği yapılacaktır
08:36 Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti
08:24 John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 09:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement