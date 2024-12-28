Uyuşturucu Suçları Artıyor

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(ELAZIĞ) - Avukat Seniha Özer, uyuşturucu suçlarında artış olduğunu belirterek " Türkiye'de genel olarak suç türlerinde bir artış söz konusu. Yıl bazında hem çocuklar hem de yetişkinler konusunda artış var. Bunların ilk üçü içerisinde uyuşturucu da geliyor. Uyuşturucu kullanımının artmasının temel nedenlerine bakıldığı zaman ekonomik sebepler aslında en önemli faktör" dedi.

Elazığlı avukat Seniha özer, uyuşturucu suçlarında artış olduğuna dikkat çekti. Uyuşturucuya başlamada ilk başta ekonomik, psikolojik nedenler ve artadaş ortamının etkili olduğunu kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Uyuşturucu başlamada en önemli etken ekonomik sorunlar"

"Uyuşturucunun çocuk yaşlara kadar kullanımının düşmesi bilinen bir gerçek maalesef ki. Burada devletin politikaları maalesef ki yeterli değil. Toplum nezdinde aileden başlamak üzere aile, okul, çevre, çocukların etkilendiği ortamların sayısı arttıkça çocukların da başta ekonomik nedenler psikolojik sebepler ve arkadaş çevresi özentisi gibi sebeplerle çocuk yaşa kadar uyuşturucu kullanım oranı artıyor. Burada devletin politikaları yeterli olamıyor maalesef. Çocukların çevresel faktörler, özenti, sosyal medyalarda ya da sanal ortamlarda görülen tüm yerlerdeki arkadaş çevresi ya da kullanımının bu kadar yaygınlaşması çocukların 'ne olursa olsun bir kere deneyeyim' iç güdüsüne itiyor. Bu da sonrasında bağımlılık daha çok kullanmaya yönelik durumlara itebiliyor maalesef. Devletin politikaları tabii ki yeterli kalmıyor. Ailenin, eğitimin, okulun buradaki etkileri çok önemli. Herkesin bir noktada üzerine düşen sorumluluğu üzerine getirip çocukları bir şekilde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, ailenin özellikle çocuklarda mevcut olan sağlık durumunun değişimini seyretmesi ya da psikolojik olarak değişimin ne derece olduğunu sıkı derecede takipçi olması gerekiyor. Maalesef ki öne alınamıyor yeterli bir tedbir söz konusu değil.

"En çok işlenen suçlar içerisinde uyuşturucu ilk üçte"

Uyuşturucu suçlarında artış var. Ülkemizde genel olarak suç türlerinde bir artış söz konusu. Yıl bazında hem çocuklar hem de yetişkinler konusunda artış var. Bunların ilk üçü içerisinde uyuşturucu da geliyor. Uyuşturucu kullanımının artmasının temel nedenlerine bakıldığı zaman ekonomik sebepler aslında en önemli faktör. İnsanların ekonomik olarak belirli bir seviyede olamaması, bunun sonucunda da yaşam standartlarını düzeltememeleri kişilerde bir buhran, psikolojik olarak bir yıpranma, psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. İnsanlarda bilinçli bir şekilde uyuşturucuya başlama söz konusu. Belirli sıkıntılarından kurtulabilmek adına geçici bir süreliğine de olsa belirli bir madde etkisinde kalmaya meyilli oluyorlar bu dönemlerde. Onun için uyuşturucu kullanmada arkadaş ortamı, 'bir deneyelim' diye başlamaları söz konusu. Bunun sonucunda da uyuşturucu kullanımı sonrasında bunun ticaretini yapma bir şekilde suça doğru yöneliyorlar.

"Uyuşturucu kullananlar zamanla ticaretini de yapıyor"

Ticaret konusunda, artan hem sahip olanlar belirli bir ekonomik geliri sağlamak için bir yerde 'satayım ki bu şekilde kullanayım, belirli bir gelir elde edeyim bu şekilde kullanma ihtiyacımı karşılarım' ile de girebiliyorlar ticari suçlara. Tabi örgütlü suçları daha geniş ilişkilerle ticaret suçu olarak irdelemek gerekiyor. Ama daha küçük ilişkiler arasında halk üyeleri arasında kullanılmak üzere bir yerde kullanılıyor, onun ticaretini yapma deneyimli da itiyor, kişilerin bu da suç oranlarındaki artış ciddi bir şekilde neden oluyor."