Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda hayvan seçimine dikkat çekiyor

Yerel

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanların yaş, kilo ve et kalitesine vurgu yapan uzmanlar, vatandaşların alışveriş sırasında hayvan seçerken fiyat ve kalite kontrolüne dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları ve çiftliklerde hareketlilik devam ediyor. Kurbanlık hayvanların yaş ve kilosu et kalitesi açısından önem taşıyor. Uzmanlar hayvan seçimi yaparken kurban olabilecek hayvanların alımı sırasında vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş ve 400-450 kilogram seviyeleri olması gerekir"

Kurban olabilecek bir hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğine dikkat çeken Konya'da büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği işletme müdürü Birol Mutluer, "Kurban olarak dikkat edilmesi gereken, büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunun için de 400-450 kilogram seviyeleri olması gerekir. Kayıt sisteminde de yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunlarda bir ihtimalle yanlış olabilir diye ön iki dişinin atması gerekiyor. Diğer dişleri de çatal şeklinde olur. Bu da hayvanın iki yaşını doldurduğu anlamına gelir. Kurbanlarımızı alırken güzelliğini, kalitesine bakmamız gerekir. Boynuzlarından veya kulaklarından birinin olmaması, tamamen gözünün birinin kör olması, yürüyemeyecek kadar hasta olması hayvanı kurban olmaktan düşürür. Bu şekildeki hayvanlar kurban olmaz buna kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bununla kurbanlıklar bütçemize göre tercih edilmesi gerekir" dedi.

"Ucuz veya bakımı zayıf olan bu hayvanlar et olarak yüzde 45 randıman verir"

Vatandaşların doğru bildiği en büyük yanlışlardan birisinin ise fiyat konusu olduğunu anlatan Birol Mutluer, "Bazı vatandaşlarımız fiyatına göre kurbanlık seçiyor. Biz inek fiyatını 18 liradan satıyoruz. Ucuz veya bakımı zayıf olan bu hayvanlar et olarak yüzde 45 randıman verir, eti sert olabilir, dolayısıyla fiyat belirleyici olmaz. Örneğin her hayvanın ırk yapısına göre bir anatomik ve kas yapısı vardır. Bu da et randımanına etki eder. Her hayvanı fiyata göre kıyaslamaları yanlıştır. Hayvanların kalitesi, beslenme ortamları, yedikleri yem, hayvanların kas yapısı, bunlar hayvanın kalitesini belirler. Açık besilerde meralarda yayılmış kaslanmış bir hayvan, devamlı bağlı olan bir hayvandan daha kaslı olur. Dişi hayvanlar erkek hayvanlara göre biraz daha az hasta olur. İnekler diğer hayvanlara göre daha fazla kaslı olur" şeklinde konuştu.

"Her bütçeye uygun hayvan var"

Kurbanlıkların geçen yıla göre satışının daha yavaş olduğunu belirten Mutluer, "Büyük ve küçükbaş hayvanlarla hizmet etmekteyiz. Büyükbaş hayvanlarımız 4 gruptan oluşuyor. Dana grubumuz ikiye ayrılıyor. Bunlar 400 ile 450 kilogram arasında fiyatı 100 bin ile 125 bin lira arasında her bütçeye uygun hayvanlarımız. Düve tabir edilen 400 ile 450 kilogram arasındaki hayvanlarımız daha çok tercih ediliyor. Şuanda elimizde düve ve inek kalmadı. Dana grubunda yüzde 80'i bitmiş durumda. Türkiye rakamlarını bilmiyorum ama Konya'da çok fazla bir kurban satışı yok, geçen seneye göre daha düşük ama şu anda bizim işlerimiz iyi, onun nedeni de müşterilerimizin memnuniyeti olarak değerlendiriyoruz. Kurban etinden alınan memnuniyet diğer seneye de faydası oluyor. Küçükbaş hayvanlarımızda da 4 grubumuz var. Artık damızlık özelliği kalmamış 13 bin lira civarında. 40 ile 50 kilogram kuzularımız var ki kuzunun kaliteli olmasından dolayı tercih sebebi oluyor ve keçilerimiz var, onlar da 60 ile 80 kilogram arasında. Bir de koçlarımız var isteğe göre farklılık gösteriyor" diye konuştu. - KONYA