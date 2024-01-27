 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vahap Seçer, 5 Kurumun Paydaşlığında 3'üncüsü Düzenlenen, 'Üretmezsek Tükeniriz' Konferansına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vahap Seçer, 5 Kurumun Paydaşlığında 3'üncüsü Düzenlenen, 'Üretmezsek Tükeniriz' Konferansına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi işbirliğinde ‘Üretmezsek Tükeniriz’ başlığıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ‘Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Tarımsal Planlama Konferansı’na katıldı.

Vahap Seçer, 5 Kurumun Paydaşlığında 3\'üncüsü Düzenlenen, \'Üretmezsek Tükeniriz\' Konferansına Katıldı
27.01.2024 - 17:23,
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2019 yılından itibaren, tarımsal desteklemeye önemli oranda bütçe ayırdıklarını dile getirerek, geride kalan 4 yıllık sürede tarıma 125 milyon TL ayırdıklarını, ancak 2024 yılı için hazırlanan bütçede ise bu rakamın 119 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.

Seçer, 'üretmezsek tükeniriz' başlığıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Tarımsal Planlama Konferansı'na katıldı. Seçer, toplantıdaki konuşmasında, küresel iklim değişikliği sorununun ortaya çıkaracağı sonuçlardan Türkiye'nin de Mersin'in de etkileneceğini belirtti. Türkiye'nin bir tarım ülkesi, Mersin'in de bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin dediğiniz zaman tarıma dair her şeyi konuşabilirsiniz. Meyveciliği, sebzeciliği, seracılığı, açık tarla ziraatını, hayvancılığı, kısacası tarımın her kalemini az ya da çok konuşabilirsiniz. Mersin, önemli bir nüfusunun tarımla beslendiği bir memleket" ifadelerini kullandı.

"Biz Mersin'in gerçeğinde, Mersin'in dokusuna uygun destekler ve katkılar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yetkisi dahilinde, belediye bütçesinin bir kısmını tarımsal desteklemeye ayırdığını aktaran Seçer, "Çünkü Mersin bir tarım şehri. Küçük üretici çok. Benim hedefim küçük üretici. Makro planlar yapan Tarım Bakanlığıdır, büyük üretimlere desteği planlar, havza bazlı destek yapar, planlar ve stratejiler hazırlar. Ama biz Mersin'in gerçeğinde, Mersin'in dokusuna uygun destekler ve katkılar yapıyoruz" diye konuştu.

"2024 yılı tarımsal destek bütçemiz 119 milyon TL"

Kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yılından itibaren, tarımsal desteklemeye önemli oranda bütçe ayırdıklarını dile getiren Seçer, geride kalan 4 yıllık sürede tarıma 125 milyon TL ayırdıklarını, ancak 2024 yılı için hazırlanan bütçede ise bu rakamın 119 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi. Seçer, "Başta üretici kadınlar olmak üzere üreticiye destek sağladık. Hayvancılık, fide-fidan, sulama borusu desteği yaptık. 4 yılda 125 milyon destek verirken, bu yılki kullanacağımız bütçede 119 milyon TL destek bütçesi yaptık. Bu paranın da 65 milyon TL'si sulama borusu desteği. Her yıl 100 kilometre HDPE çelik boru sulama borusu dağıtıyoruz. Bugüne kadar 255 kilometre dağıttık. Bu yılla beraber görev süremiz boyunca da 355 kilometre bereketli Toros Dağları eteklerindeki küçük üreticilerin toprağına suyu ulaştırabilmesi için sulama borusu desteği yaptık" şeklinde konuştu.

"'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, örnek olabilecek projedir"

Tarımsal desteklemelerde en önemli projelerden olan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinden de söz eden Seçer, üreticiye 1 tanesi erkek olmak üzere 25 küçükbaş hayvanın yanı sıra 1 yıllık yem ve 1 yıllık ücretsiz veteriner hizmeti sağladıklarını da söyledi. Bu projenin, sonuç odaklı olması dolayısıyla son derece önemli bir proje olduğunun altını çizen Seçer şunları kaydetti: "Verdiğimiz hayvanlar damızlık hayvanlar. Her yerde söylüyorum; 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' örnek olabilecek projedir.' Yani doğduğumuz yerde doyalım ve üretelim. Bana göre tarım sektörü çok değerli bir sektör ve çok kutsal. Tarım istihdamı absorbe ediyor. İnsanlarımız kahvehanelerde boş boş oturmuyor. Çiftlikte, serada, ahırda, ağılda, meyve bahçesinde çalışıyor, üretiyor. Çocuğunun okul parasını, sağlığını, sağlıklı beslenmesini, evinin geçimini sağlıyor. Tarım olmazsa, üretmezsek tükeniriz. Portakal, buğday, et ve süt üretimi olmazsa insanoğlu nasıl yaşayacak, nasıl yaşamını idame ettirecek?"

"İnsan ve kültür çeşitliliğinin olduğu yerlerde de muazzam bir zenginlik ve enerji olur"

Konuşmasının sonunda Mersin'in müstesna bir kent oluşundan söz eden Seçer, Antalya, Mersin ve Adana hinterlantında tarıma yapılacak yatırımın kazanç sağlayacağını belirterek, "Bu bölge, hem üretim açısından hem bunların dünya standartlarına uygun bir şekilde hazırlanıp, dünya pazarlarına sunma imkanı zemini açısından hem de merkezi hükümetin aldığı kararlarla doğru stratejiler ve planlarla bu üretim değerlendirilebilirse Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına son derece önemli katkılar yapar. En verimli topraklar burada. En önemli lokasyonlardan bir tanesi burası. Deniz, kara ve havayolu bağlantıları var. İklimimiz mükemmel. Dünyanın en güzel dağları olan Toros Dağlarının eteklerindesiniz, size sürekli su sağlıyor. Bu kentler nüfus ve demografi olarak Türkiye'nin iz düşümü. İnsan ve kültür çeşitliliğinin olduğu yerlerde de muazzam bir zenginlik ve enerji olur. İşte bu bölge enerji dolu bir bölge" dedi. - MERSİN

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vahap Seçer, 5 Kurumun Paydaşlığında 3'üncüsü Düzenlenen, 'Üretmezsek Tükeniriz' Konferansına Katıldı - Son Dakika


18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü

Son Dakika
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: Vahap Seçer, 5 Kurumun Paydaşlığında 3'üncüsü Düzenlenen, 'Üretmezsek Tükeniriz' Konferansına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement