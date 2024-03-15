Vahap Seçer Anamur'da halkla buluştu ve tarımsal destekler törenine katıldı

Başkan Seçer, Anamurlularla bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, "Anamur; çalışan, üreten insanların kenti. Yazan, çizen, okuyan, ülke sorunları ile ilgilenen, Türkiye'nin her yerinde yaptığı görevlerle Mersinimizi onurlandıran Anamurlularla beraber olmaktan mutluyum" diyerek, konuşmasına başladı.

"İLÇENİN, ANAMUR'A YAKIŞIR BİR TOPTANCI SEBZE VE MEYVE HALİ YOK"

Büyükşehir olarak birden çok hizmeti hayata geçirmek ve vatandaşlarla birlikte iftar yapmak için Anamur'da olduklarını kaydeden Seçer, Anamur'un en önemli gelir kaynağının da tarım olduğunun altını çizdi. Anamur'un tarımsal ürünlerin de pazarlandığı yerin Anamur Hali olduğundan söz eden Seçer, Anamur Hali'nin Anamur'a yakışmadığını kaydetti. Seçer, "Bu kadar değerli ve önemli ürünler yetiştiriliyor. Bunlar ekonomik değeri yüksek ürünler. Anamur çalışıyor, üretiyor, kazanıyor ama bu ürünlerini pazarladığı Anamur'a yakışır bir Toptancı Sebze ve Meyve Hali yok. Emin olun önümüze bürokratik engeller çıkartılmasaydı, ben şu ana kadar Anamur Hali'ni bitirmiş olacaktım" dedi.

Büyükşehir olarak Erdemli Hali'ni 14 sene süren bir inşaatın ardından, yarım kalmış inşaatı alıp, sorunları temizleyerek bitirdiklerini ve Erdemlili komisyoncu esnafına teslim ettiklerini dile getiren Seçer, "İsteyince ve çalışınca oluyor. Bunu samimiyetle yapmak istiyorsanız oluyor ama yasak savmak ve yapmış görünmek için yapınca olmuyor. Bir işi elinizin ucuyla tutarsanız o işi başaramazsınız ama sapasağlam kavrarsanız bütün işleri bitirirsiniz. Olmayacak işleri alırsınız, tutarsınız, koparırsınız, yaparsınız. Biz de yapacağız" diye konuştu.

"1 NİSAN SABAHI YİNE BURADA OLACAĞIZ"

Büyükşehir olarak hafriyat çalışmalarını bitirdiklerini ve şu anda da istinat duvarlarının yapıldığını söyleyen Seçer, "Bölge engebeli bir arazi ve inşaatına başlı başlıyoruz. Hiç merak etmeyin bizim çalışmalarımız kısa sürer. İnşaat başlar, çok kısa bir süre sonra da en yakın zamanda komisyoncu esnafımızın, çiftçimizin hizmetine orayı sunarız. Biz buradayız, bir yere gittiğimiz yok. 1 Nisan sabahı yine burada olacağız" dedi.

Emekli Evi ve Okuma Salonu'nu da bugün itibariyle Anamurluların hizmetine sunduklarından söz eden Seçer, "Geçen Anamur'a geldiğimde gençler benden okuma salonu talep etmişti. Ben de '10-15 gün içerisinde sizlerin hizmetini açacağız' dedim. O sohbetin üzerinden 10-15 gün geçti. Bugün hep beraber hem Emekli Evimizi hem çocuklarımız için; yeni nesil kütüphanemizi Anamurların hizmetine açıyoruz" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR, HER BÖLGEYE UYGUN TARIMSAL DESTEKLERİ SÜRDÜRÜYOR

Anamur'un en önemli konularının başında tarımsal üretim geldiğini sözlerine ekleyen Seçer, Büyükşehir olarak her bölgeye uygun tarımsal destekleri yaptıklarına dikkati çekti. Anamur için de bölgeye uygun destek sağladıklarını aktaran Seçer, şunları söyledi:

"Anamur'da olması gereken ne? Eğer fide-fidan dağıtacaksanız buraya uygun çeşitleri dağıtacaksınız. Hatta bölgenin yeni tanıdığı ama yaygınlaşmasında yarar olan çeşitleri destek olarak sunacaksınız. Biz de onun için avokado fidanından passiflora fidanına, ejder meyvesinden diğer meyve çeşitlerine kadar fide-fidan dağıtımını 5 yıldır gerçekleştiriyoruz."

Yerel seçimlerde sandıklardan Mersin Büyükşehir'e rekor oy çıkacağını vurgulayan Seçer,yeni dönemde de Mersin halkı için memnuniyetle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

KIŞ: "BAŞKAN SEÇER MERSİN'E HİZMETTE ADALET VE EŞİTLİĞİ GETİRDİ"

Başkan Seçer'in hizmetlerinin ulaşmadığı hiçbir mahalle kalmadığını kaydeden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Mersin'in dört bir yanında hem belediyemizin hem de Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in inanılmaz bir etkisi var" dedi. Kış, Seçer'in 5 yılda birçok başarılı projeye imza attığını söyleyerek, "Ben inanıyorum ki sizlerin desteğiyle, güvenoyuyla tekrardan ikinci dönemde Vahap Seçer Başkanımızı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz ve hizmetlerine devam edecek" diye konuştu.

DURMUŞ: "HALK BİZLERE FIRSAT VERMEDEN BAŞKAN SEÇER'İN HİZMETLERİNİ ANLATIYOR"

Anamur'un 2019 yılından bugüne çok güzel hizmetler aldığını belirten CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz, "Bizlerin bir şey anlatmasına fırsat vermeden, verdiği büyük hizmetleri halkı tarafından bizlere memnuniyetle anlatılan, Anamur halkına ve bizlere hizmeti getiren Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diyerek, 1 Nisan itibariyle Anamur'da kendisi Büyükşehir'de ise Seçer ile birlikte bu hizmetlere devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Emekli Evi ile Okuma Salonu'nun açılışı ve Anamur Hal Kompleksi'nin temeli atıldı. Daha sonra da tarımsal destek dağıtımı yapıldı.

Törenin ardından Başkan Seçer, Anamur halkıyla birlikte iftar yaptı.