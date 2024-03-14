Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Gülnar, Bozyazı ve Anamur'u ziyaret etti.
İlk olarak Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi'nde Halk Buluşması gerçekleştiren Seçer, burada Büyükeceli halkı tarafından coşkuyla karşılandı.
Büyükeceli halkına seslenen Başkan Seçer, bölgede atık su problemi yaşandığını ve bu problemi yapım aşamasında olan yeni arıtma tesisi ile çözüme kavuşturacaklarını söyledi. 1 Nisan'da görev ve hizmetlerine kaldıkları yerden devam edeceğini vurgulayan Seçer, iyi bir belediye başkanının en öncelikli görevinin yurttaşlarına hizmet etmek olduğunu aktararak, "Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bir belediye başkanı için seçim ikinci plandadır. Önce hizmet. Zaten 5 yıl boyunca bu belediye başkanı hizmet yapmışsa, ben eminim ki Mersinliler parti ayrımı yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve Hizmet İttifakı'na destek olacaktır" dedi.
Büyükeceli'de Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlere değinen Seçer, "Bizim bu bölgede toplam 10 bin 297 metre içme suyu hattı çalışmamız oldu. Terfi merkezimizde depoların da rehabilitasyonunu, bakımlarını ve onarımlarını yaptık. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairemiz burada 4 bin 200 ton sıcak asfalt kullandı. İçinde bulunduğumuz Çağlayan ve Ortaokul Caddelerinin asfalt çalışmalarını bitirdik. Ekipler, 19 kilometre greyderli banket bakımı, 3 kilometre stabilize malzemeli yol bakımı ve bu bölgede 10 kilometre serme sulama ve sıkıştırma, 16 kilometre de arazi ve mera yollarının reglajını ve düzenlemesini yaptılar. Yol asfalt birimimiz, 42 metre büz ve baks döşeme, 5 kilometre sel temizleme çalışmalarında bulundu" diye konuştu.
Bölgenin her geçen gün süratle geliştiğini söyleyen Seçer, bölge gelişimine uygun 1/100.000 ve 1/5.000 ölçekli imar çalışmalarını da yaptıklarını kaydetti.
"ÇALIŞAN KAZANIR, DOĞRU DİREK YIKILMAZ"
Gülnarlıların sadece tarlada, bahçede, hayvancılıkta değil tüm iş kollarında çalışkan ve üretken olduklarını söyleyen Seçer, CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede'nin de çalışkan ve dürüst olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Diyorlar ki 'Gülnar'a Bayram gelecek'. Gülnar'ın 2024-2029 yılları arasında belediye başkanlığını yapacak olan Gülnar'ın kara çadırının kara çocuğu Bayram Ali Dede'dir. Çalışan kazanır, doğru direk yıkılmaz. Bayram Ali Dede çalışkan bir arkadaşımız. Bizlerin desteğiyle 31 Mart akşamı Bayram Ali Dede'yi Gülnar Belediye Başkanı yapacağız. Bizde 5 yıl boyunca bir sorunu, bir eksiği olduğu zaman Bayram Ali Dede'nin yanında olacağız. Bu da size sözümüzdür. Gülnar'da Bayram Ali Dede'ye Mersin Büyükşehir'de Vahap Seçer'e desteğinizi istiyorum."
KIŞ: "BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ ARTIK BİR MARKA OLDU"
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 2019 yılından bu yana 5 yıllık görev süresince 13 ilçede çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Kış, "Başkanımız Vahap Seçer, göreve geldiği ilk gün neler yapıyorsa 5 yıl boyunca aynı çalışma azmini, kararlılığı ve hakkaniyeti göstererek hizmetlerini yapmaya devam ediyor. Bizim belediyecilik anlayışımız diğer partilerden çok başka. Bizim belediyeciliğimiz artık bir marka oldu. Bu markanın altında insan, dayanışma, birlikte yol alma var, hakkaniyet, huzur ve birlik beraberlik var" diye konuştu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Kış, "Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta sandıklarda hem Gülnar'da hem de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında rekor oy farkıyla bu seçimi kazanacağız ve hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
DEDE: "31 MART'TA BİZLERİ SEÇERSENİZ SİZLERE BAYRAMI YAŞATACAĞIZ"
CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede de her gün göç veren ve küçülen bir Gülnar değil; yaşanabilir bir Gülnar için yüreğini ortaya koyduğundan söz ederek, " 'Ben değiştireceğim' dedim ve aday oldum. Gülnarımızın, bölgemizin, Büyükecelimizin sorunlarını biliyoruz. Bizler, ben ve ekip arkadaşlarım emin olun 1 Nisan sabahında nasıl bir Gülnar Belediyesi alacağımızı biliyoruz ve derslerimize çalışıyoruz. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir, Gülnar'a Bayram'ı, Mersin'e Başkanımız Vahap Seçer'i seçerseniz sizlere gerçekten bayramı yaşatacağız" dedi.
BOZYAZI VE ANAMUR'DA SEÇER'E SEVGİ SELİ
'Halk Buluşması' sonrası Büyükeceli'de esnaf ziyareti yapan Seçer, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. Büyükeceli'den 'Yolun açık olsun' temennileriyle uğurlanan Seçer, buradan Bozyazı İlçesi'ne geçti.
Bozyazı'da esnaf ziyareti yapan Seçer, Bozyazılı yurttaşlar ile de bir araya geldi. Seçer'e ziyaretinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz de eşlik etti.
Bozyazı'nın ardından Anamur'a geçen Seçer, otobüsle ilçe turu yapıp, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ile Anamur halkını selamladı. Seçer'i "Hoş geldin Başkanım" diye karşılayan Anamur halkı, dükkanlarından, sokaklardan ve evlerinden el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Anamur'da esnaf ziyareti de yapan Seçer, tek tek dükkanları gezdi, esnafa "Hayırlı işler" dileğinde bulundu.
Anamur halkına sevgisi ve desteği için teşekkür eden Seçer, halkın memnuniyeti için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
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