Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Programına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD)tarafından düzenlenen programa katıldı. Programa, Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, MERTİD Başkanı Hamit İzol ve dernek üyeleri de katılım sağladı.

SEÇER: "KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ AÇIĞA ÇIKARMAK İÇİN ÖNEMLİ PROJELER ÜRETİYORUZ"

Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in doğa, kültür, spor, kış turizmi gibi birçok alan için oldukça uygun bir yer olduğunu belirten Seçer, Mersin'in turizm potansiyeli olmasına karşın turizm açısından beklenen noktalara ulaşmamış bir kent olduğuna dikkat çekti. Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak için Büyükşehir olarak önemli projeler ürettiklerini ve hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, bu konuda dernek ve turizmcilerle de iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

Büyükşehir olarak hayata geçirdikleri proje ve tesisleri katılımcılarla paylaşan Seçer, "Örneğin Darısekisi Örnek Yörük Köyü; orası bir yerli turist çekme aracıdır. Bunu tanıtmak, anlatmak ve organize etmek turizmcinin işidir. Silifke Gazi Çiftliği'miz var. On binlerce insanı orada misafir ettik. Orası Gazi Mustafa Kemal'in birinci sırada üye olduğu Türkiye'nin ilk Tarım Kredi Kooperatifi'dir. Böyle bir manevi değeri var. Orada çok güzel çalışmalar yaptık" dedi.

"VISIT MERSİN PROJESİ İLE ZİYARETÇİLERİN SEYAHATLERİNİ PLANLAYABİLECEĞİ BİR PLATFORM HAZIRLIYORUZ"

Kenti tanıtmak için bir 'Turizm Haritası' çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Seçer, bu çalışmanın da turizm işletmecileriyle fikir alışverişi yapılarak ortaya konduğunu belirtti. Gelecek dönem MESKİ Su Müzesi'ni hayata geçireceklerini söyleyen Seçer, "Özellikle çocuklarımıza su bilincini kazandırması yönünde çevre illerden oldukça ilgi çekecek. 'Antik Mersin' projemiz var. Toplam 33 kilometre uzunluğuna sahip 5 ayrı kültür rotası oluşturuldu. Yine Antik Mersin Tanıtım Ofisi'ni sahilde açıyoruz. Kısa sürede hizmete açacağız. Orada artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi kullanılacak. VR Mersin'den farklı, daha geliştirilmiş bir çalışma olacak. Yine yeni dönemde bir projemiz 'Visit Mersin Projesi' ile ziyaretçilerin seyahatlerini planlayabileceği bir platform hazırlıyoruz" dedi.

'KİLİKYA YOLU' PROJESİYLE MERSİN KÜLTÜR VE SPOR TURİZMİNDE CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Mersin'in ören yerlerinin yer aldığı noktalarda bisiklet ve koşu parkurları oluşturarak Mersin'in kültür ve spor turizminde cazibe merkezi konumuna gelmesini sağlayacak olan 'Kilikya Yolu' projesinin detaylarını da paylaşan Seçer, "500 kilometrelik bir rota. Otuza yakın da parkur içeriyor. Belediyemiz yapıyor bu çalışmayı doğa derneklerinin katkısıyla hayata geçirdi" diye konuştu. 'Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma' projesi kapsamında da Kasaplar Çarşısı'nı kamulaştırdıklarını ve yerine bir Kent Meydanı yapacaklarını belirten Seçer, "Tarihi kent meydanı önemlidir. Yani tekrar bina çıkmayacağız. Kenti canlandıralım, insanlar gelsin orada alışveriş yapsın, kafede veya restoranda otursun diye güzel bir meydan yapacağız" dedi.

"TAŞ BİNA MERSİNİMİZE YAKIŞIR BİR KENT MÜZESİ OLACAK"

Taş Bina'nın çok kısa sürede boşaltılacağını ve restorasyonun başlayacağını dile getiren Seçer, "İçinde farklı birimlerin olduğu, gayet güzel, Mersinimize yakışır bir kent müzesi olacak. Bunun da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Seçer, Karboğazı Kayak Merkezi projesi için ise, "Turizm Bakanlığıyla yürüttüğümüz bir çalışma var. Daha önce başlatılmış, akamete uğramış. Biz tekrar gündeme aldık. Onun da çalışmaları devam ediyor. Turizm Bakanı, Orman Bakanlığı her iki bakanlıkla da görüşmelerimiz iyi gidiyor. Özellikle Turizm Bakanlığı da bu konuda sıcak davranıyor. Ormandan da tahsis konularımız var, orası çok geniş bir alan. Oranın hem günübirlik ziyaret alanı hem kayak merkezi olması için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"KENT DİNAMİKLERİ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI"

Tarsus Şelalesi'nde de önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Seçer, "Orada bir sosyal merkez etkinlik merkezi yapacağız. Şelalenin tamamının düzenlemesini yapmak istiyoruz. Narlıkuyu'yu da bir gençlik kampı çalışmasıyla bölgenin ilgi alanı haline getireceğiz. Onun da çalışmaları çok kısa bir süre sonra başlar, projesini hazır ettik" dedi. Kentin önemli turizm potansiyeli olduğunun altını çizen Seçer, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kent dinamiklerinin iş birliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti. Seçer, "Belediye, sivil toplum, bürokrasi, Ankara ilişkilerini ortaklaşa götürmemiz lazım. İlişkilerin koptuğu, siyasi gerginliklerin olduğu noktada Mersin yatırımları ve işler gecikiyor" diye konuştu.

Hayata geçirdikleri festivallerden de söz eden Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali, Gençlik Festivali, Edebiyat Festivali gibi birçok organizasyonla Mersin'in tanıtımına katkı sağladıklarını aktardı.

KIŞ: "MERSİNİMİZ TURİZM NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR LOKASYONDA"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in turizm noktasında çok önemli bir lokasyonda olduğuna vurgu yaparak, "Bunun iki tane kriteri vardır. Birincisi tanıtım, ikincisi yatırımdır. Tanıtım konusunda Mersin'in çok da geri planda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yerel yönetimlerimiz; Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz bu konuda hem sosyal hem kültürel hem de spor anlamında ciddi etkinliklerle Mersinimizin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtımı noktasına çok büyük projelere imza atıyorlar" dedi.

ÖZYİĞİT: "GİDİŞATA 'DUR' DEMEK İSTİYORSAK BU UYARIYI SANDIKTA VERMELİYİZ"

Mersin'in turizminin yüksek bir potansiyeli olduğunu kaydeden Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit, Mersin'in marka kent olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Gerek Büyükşehir Belediye başkanımız gerek ilçe belediyeler olarak bizlerin yaptığı çalışmalarla girişimlerimiz oldu" diye konuştu.

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol ise programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.