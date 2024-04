Vahap Seçer\'den İlçe Belediye Başkanlarına Ziyaret

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından, belediye başkanlıklarını kazanan ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Seçer; birlik, beraberlik ve iş birliği içerisinde çok güzel hizmetler hayata geçireceklerini vurguladı.

Başkan Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Eş Başkan Nuriye Arslan'ı makamlarında ziyaret etti.

İLK ZİYARET BAŞKAN BOLTAÇ'A

İlk olarak Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ı ziyaret eden Başkan Seçer, Tarsus Belediyesi girişinde karşılama mangası ve Belediye Bandosu ile coşku içerisinde karşılandı. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin ile Meclis üyeleri de yer aldı. Seçer, Boltaç'a yeni görevinde başarılar dileyerek, 5 yıl Meclis üyeliği görevi yapan Boltaç'ın görevine hızla uyum sağlayacağını kaydetti. Seçer, "Her zaman söylediğim gibi yanınızda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı var. Size her zaman yol gösterici ve destekçi olarak katkılarımızı sunacağız" dedi.

"HERKESE HİZMET İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçer, Tarsusluların yeni dönemde pozitif bakış açısıyla hizmet bekleyeceğini, kendilerinin de hizmet ulaştırırken her zaman olduğu gibi adaletli olacaklarını söyleyerek, "Sizinle iş birliğini çok önemsiyorum. Her şey Mersinimiz ve Tarsusumuz özelinde Türkiyemiz ve milletimiz için" diye konuştu. Güzel bir 5 yıl geçirmeyi dileyen Seçer, "Herkes moralini yüksek tutsun. Bütün ilçelerde çok kararlı ve azimli bir çalışma ekibi var. Herkese hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de her şeyi çok daha güzel yapmak için gayretlerimiz devam edecek" dedi.

BAŞKAN BOLTAÇ: "KOLLARI SIVADIK, GÖREVE BAŞLADIK"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, göreve gelir gelmez çalışmaya başladıklarını ve vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını anlatarak, Seçer'den hizmet anlamında çok şey öğrendiklerini ve tecrübelerinden yararlanarak hizmet edeceklerini belirtti. Gelecek kuşaklara iyi bir eser bırakma çabası içerisinde olduklarını ve bu yolda ilerlerken de Seçer'i örnek aldıklarını vurgulayan Boltaç, "Türkiye'de konuşulan ilk 3 kişiden birisiniz. Tarsus ve Mersin için büyük bir değersiniz. Sizin bilgi ve deneyimizden faydalanarak, uyumla iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Boltaç, Seçer'e, Tarsus Tarihi Evleri'nin kabartmasının yer aldığı bir tablo hediye etti. Başkan Seçer Boltaç'ı ziyaretinin ardından da MESKİ Genel Müdürlüğü Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

SEÇER'DEN BAŞKAN YILDIZ'A ZİYARET

Başkan Seçer, Boltaç'ı ziyaretinin ardından, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Seçer girişte Zabıta ekipleri tarafından karşılandı. Ziyarette CHP Toroslar Belediye Başkanı Cumali Akbaş ve Meclis üyeleri yer aldı.

"BEN HER ZAMAN TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA BERABER YANI BAŞINIZDAYIM"

Seçer, yeni görevinin Başkan Yıldız'a hayırlı olmasını diledi. Toroslar'ın; Mersin'in en kalabalık ikinci ve demografik olarak da heterojen bir yapıya sahip olduğunu belirten Seçer, böyle bir ilçede belediye başkanlığı görevinin ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti. Seçim sonucunun uzun yıllardır ilçeyi yöneten anlayışın artık tıkanma noktasına geldiğinin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, Toroslar'da var olan sorunların çözümü için el birliğiyle ivedi bir şekilde çalışmaları gerektiğini belirtti.

Toroslar Belediyesi'nin ve halkının her zaman yanında olacaklarının altını çizen Seçer, "Bir başına mutlaka Toroslar Belediyesi'nin imkanları sizi zorlayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, yapacağımız iş birliği ile bütün zorluklar çok daha rahat aşılacaktır. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Ben her zaman tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber yanı başınızdayım. Toroslar halkı da rahat olsunlar. Konumuza hakimiz, dersimizi iyi çalışmış belediye başkanlarıyız ve halkımız çok daha güzel hizmetler alacak" dedi.

BAŞKAN YILDIZ: "TOROSLAR'IN DAHA YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise, uzun bir aradan sonra Toroslar'ın baharın geldiği bir ilçe haline geldiğini söyleyerek, bu durumda Seçer'in çok büyük emekleri olduğunu söyledi. Toroslar'daki değişikliğin yurttaşlarda büyük bir heyecan uyandırdığını söyleyen Yıldız, "Tabii ki bir beklenti de oluştu. Biz de bu beklentiye yanıt vermek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Toroslar'ın daha yaşanabilir, konforlu ve kaliteli bir ilçe olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.

SEÇER, BAŞKAN TUNCER İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Seçer daha sonrasında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz ile Meclis üyeleri yer aldı. Tuncer'i ziyaretinde kendisi nezdinde tüm Meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarına 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Seçer, Büyükşehir ve Mezitli Belediyesi'nin birlikte hareket ederek Mezitli halkının daha güzel bir ilçede yaşaması için çalışacaklarını söyledi. Uyumun olduğu yerde enerji ve sinerjinin olduğuna dikkat çeken Seçer, "Uyumun olduğu yerde daha güzel hizmetler oluyor. Bu açıdan da çok güzel projelerin altına imza atacağız. Mezitlimize güzel hizmetlerimiz olacak" diye konuştu.

"MEZİTLİ SON DERECE HIZLI GELİŞEN BİR İLÇEMİZ"

Mezitli'nin gelişen bir ilçe olduğunu ve önceki 5 yıllık süreçte Büyükşehir olarak ilçenin imar çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Seçer, imar çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "İmarın olmadığı bir yerde ne altyapı, ne üst yapı, ne yol, ne konut yapabilirsiniz ne de iş yeri açabilirsiniz. Bu anlamda Mezitli'nin hızlı gelişmesi açısından önemli bir aşamayı bitirmiş olduk. Bizler CHP anlayışını taşıyan, sosyal demokrat anlayışta belediyecilik icra eden belediye başkanlarıyız. Aynı doğrultuda Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği yolda, onu devrimlerinin ışığında çalışmalarımız Mezitli'mizde devam edecek. Mezitli bunu hak eden ve buna uygun da bir ilçemiz" dedi.

"HEP BERABER ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in geçmiş dönem CHP Mezitli İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi olması hasebi ile ilçenin sorunlarını yakından tanıdığının altını çizen Seçer, "Mezitli'nin mutlaka sorun alanları vardır ama bunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Her zaman yanı başınızda olacağız, ben ve çalışma arkadaşlarım deneyimimizi yansıtacağız. Yanı başınızda Büyükşehir gibi bir desteğiniz var. Hep beraber çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

TUNCER: "BİZ MEZİTLİ'Yİ VE MERSİN'İ ÇOK SEVİYORUZ"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise ziyaretinden ötürü Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Bu kentin köylüsüne de esnafına da çiftçisine de sanatına da kültürüne de dokunacak bir Meclis yapımız var. Çok güzel işler yapacağız. Büyükşehirimiz ile uyum ve huzur içinde çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Çünkü biz Mezitli'yi ve Mersin'i çok seviyoruz" dedi.

SEÇER'DEN BAŞKAN ÖZYİĞİT'E ZİYARET

Başkan Tuncer'i ziyaretinden sonra da Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret eden Seçer, Başkan Özyiğit'in ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi. Yenişehir'in gelişen birilçe olduğunu belirten Seçer, "Belediye olarak bizim de bu bölge ile ilgili hem konumundan hem de gelişme zorunluluğundan dolayı önemli yatırımlarımız oldu. Parasal anlamda yüksek hem de sonuç itibariyle de çok dokunduğumuz mesele oldu" dedi. İlçeye yönelik hizmet ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini aktaran Seçer, "Bunun yanında sosyal, kültürel projeler ve farklı alanlardaki yatırımlar için her türlü iş birliğine ve desteğe hazırız, bundan yana endişeniz olmasın" diye konuştu.

Yerel seçimlerde Mersin'den anlamlı bir sonuç çıktığını da hatırlatan Seçer, Yenişehir'in halihazırda büyük destek gördükleri bir ilçe olduğunu ancak bu desteğin katlanarak artmasının ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Seçer, "Yenişehir'de de her zaman olduğu gibi yüksek oranda destek almamız, bugüne kadar yaptığımız işlerin ve yürüdüğümüz yolun doğru olduğunun bir göstergesidir. Bu düşüncelerle ikinci 5 yılımıza devam edeceğiz. Çok değerli, güzel ve önemli çalışmalar yapacağız" dedi.

BAŞKAN ÖZYİĞİT: "BÜYÜKŞEHİR'LE BİRLİKTE AKIL VE FİKİR BİRLİĞİ YAPARAK YOL ALACAĞIZ"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise ikinci 5 yıllık görev süresi boyunca Büyükşehir'le birlikte uyumlu çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yenişehir İlçesi'nde Kültür Kompleksi hayata geçireceklerini aktaran Özyiğit, içerisinde kütüphane, taziye evi gibi sosyal tesislerin yer alacağını dile getirdi. Bu süreçte Büyükşehir'le birlikte ortak bir anlayışla hareket edeceğini vurgulayan Özyiğit, "Bu konularda da tamamıyla Büyükşehir'le istişare ederek birlikte akıl ve fikir birliği yaparak yol almayı düşünüyoruz" dedi.

SEÇER, BAŞKAN SARIYILDIZ VE EŞ BAŞKAN ARSLAN'I ZİYARET ETTİ

Başkan Seçer, Başkan Özyiğit'i ziyaretinin ardından ise Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Eş Başkan Nuriye Arslan'ı makamlarında ziyaret etti. Başkan Seçer girişte Zabıta ekipleri tarafından karşılandı. Ziyarette, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut ile Meclis üyeleri de yer aldı. Akdeniz Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Seçer, 5 yıl boyunca iş birliği içerisinde Akdeniz'e güzel hizmetler yapacaklarını kaydetti. Mersin'in ve Mersin özelinde de Akdeniz'in ekonomisi, demografisi ve kültürel yapısıyla Türkiye'nin özeti konumunda olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin'in bu özelliklerini biliyordum. Bu çeşitliliği biliyordum ama bazı belediye uygulamalarının da ideolojik olduğunun da farkındaydım. Her şeyden önce bu kente adaletli hizmeti yapmamız gerektiği anlayışıyla göreve başladık. 5 yıl boyunca da bu anlayışı uyguladık. Daha da sevindirici olanı da halkın gönlünde, aklında; 'Bu belediye adaletli belediye, bu belediye hizmetlerini ayrım yapmadan götüren bir belediye' anlayışı yer edindi" diye konuştu.

"HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ"

Büyükşehir olarak geçtiğimiz dönemde altyapı gibi önemli yapısal sorunlara dokunduklarını ifade eden Seçer, ilçenin imar planlarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Seçer, en kısa sürede bir araya gelip imar planları konusunu hızlandırmaları gerektiğine de vurgu yaparak, "Büyükşehir olarak her zaman desteğe hazırız. Hem ben hem de benimle beraber çalışan mesai arkadaşlarım Akdeniz'e hizmet için ilçe belediyemizle her zaman yan yana durmaya hazırız. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SARIYILDIZ: "YAKLAŞIMINIZI ÇOK DEĞERLİ VE KIYMETLİ BULUYORUZ"

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Akdeniz'in geçmişten gelen birçok soruna sahip olduğunu belirterek, sorunların çözümü için halkın kendilerine verdiği sorumluluğun bilincinde olacaklarını kaydetti. Başkan Sarıyıldız, "Bu dönem belediyelerde sizler de bizler de tarihi bir farkla halktan bir icazet aldık. Halk bu mazbatayı vererek hem imkan yarattı hem de bir sorumluluk yükledi" dedi. Büyükşehir ile koordineli bir şekilde Akdeniz'in sorunlarının çözümü için çalışacaklarını vurgulayan Sarıyıldız, "Bu noktada sizin yaklaşımınızı çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Büyükşehir ile güzel işlere imza atabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

EŞ BAŞKAN ARSLAN: "FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YAKALAMAK BİZLER AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ"

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Nuriye Arslan da Akdeniz İlçesi'ndeki sıkıntıları bildiklerini ve iş birliği içinde yurttaşlara hizmet ulaştırmak istediklerini ifade ederek, "Akdeniz için 'Mersin'in kalbi' diyoruz ama ekonomik anlamda yurttaşlarımız zor durumda. Geçmiş dönemde sizin önünüzde de ciddi engeller oluştu. Bu dönemde öyle bir engel de kalmadı. Halklar mevcut durumu çok iyi okudu ve gereken cevabı verdi. Bundan sonra temel amacımız bu güç birliğini sistem haline getirip, bütün halklarımıza eşit hizmet götürmek. Fırsat eşitliğini yakalamak bizler açısından çok değerli" dedi.