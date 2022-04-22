Vahap Seçer'in Koltuğuna Minik Kürşat Alp Oturdu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Toroslar Çavuşlu İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Seçer, oturduğu koltuğu çocuklardan Kürşat Alp Tuncer'e bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinen Başkan Seçer, "Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok" dedi.

Ziyarette, Toroslar Çavuşlu İlkokulu Müdürü Mine Mavi Özden, Sınıf Öğretmeni Ümit Ateş ve öğrencilerden Kürşat Alp Tuncer, Durmuş Işıklı, Ayşe Parlak ve Şeval Kaplan yer aldı. Öğrencilerden Şeval Kaplan Başkan Seçer'e, kendi yaptığı tabloyu hediye etti.

Başkan Seçer, "Senin çalışman değil mi bu? Harikasın. Çok güzel çalışmışsın. Çok mutlu oldum" dedi. Çocuklara hangi dersi çok sevdiklerini soran Başkan Seçer, minik Şeval'e de "Resim dersini mi çok seviyorsun?" sorusunu yöneltti. Şeval Kaplan'ın "Evet" yanıtı üzerine Başkan Seçer de "Ressam olacaksın sen. Eminim. Kullandığın renklere bakılırsa hayal dünyan da geniş" dedi.

"DERSLERİNİZ İYİ, GÖZLERİNİZDEN BELLİ OLUYOR"

Çocuklara derslerinin nasıl olduğunu da soran Başkan Seçer, "Dersleriniz iyi, gözlerinizden belli oluyor" diye konuştu. Okul Müdürü Mine Mavi Özden ise "Sizinle olmaktan hem mutluluk hem gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın da unutamayacakları bir anı olacağını düşünüyorum" dedi.

Çocuklardan Durmuş Işıklı, "Bize getirdiğiniz sütler için çok teşekkür ederiz" derken, sınıf öğretmeni Ümit Ateş de "Sütleri memnuniyetle içiyorlar Başkanım" dedi. Okul Müdürü Özden de Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi'nin çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

"DÜNYADA ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLMİŞ BAŞKA ÇOCUK BAYRAMI YOK"

Başkan Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek, "Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok. Ulusal Egemenlik neyi ifade ediyor, neyi çağrıştırıyor? 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.' Nerede yazıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazıyor" dedi.

SEÇER, ÇOCUKLARIN TÜM TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ NOTLARI ALDIRDI

Öğrencilere ileride hangi mesleği seçmek istediklerini soran Başkan Seçer, miniklerden birbirinden farklı yanıtlar aldı. Okul bahçelerinin asfaltlanmasını ve okul binasının boyanmasını isteyen minik öğrenciler, hayvan barınağına gitmek için araç talebinde de bulundu. Bu talepleri yerine getireceklerini söyleyen Başkan Seçer, çocukların kütüphaneleri için kitap isteğine de kayıtsız kalmadı ve kitap göndereceklerini söyledi.Okul Müdürü Özden de bölgedeki çocukların dünyaya açılan pencerelerinin sadece okulları olduğunu belirterek, sosyal etkinliklerle çocukları desteklemek istediklerini vurguladı.

SEÇER, TÜM TALEPLERE OLUMLU YANIT VERDİ

Başkan Seçer de gerekli notları aldırarak, "İlk etapta kütüphaneye kitap gönderiyoruz, hayvan barınağına ne zaman gitmek istiyorlarsa organize oluyorlar, araç gönderiyoruz" dedi. Okul Müdürü Özden'in sokak hayvanlarını beslemek için mama talebine de yanıt veren Başkan Seçer, "Onu zaten barınağa gittiğiniz zaman onlar size yardımcı olacaklar. Bir de zeminle ilgili bir teknik eleman gönderin. Dış cephe için de Fen İşleri ile konuşalım, bunlarla ilgili bana bilgi aktarsınlar" diye not aldırdı.Başkan Seçer böylelikle çocuklardan gelen tüm talepleri yerine getirdi.

SEÇER'İN KOLTUĞUNA KÜRŞAT ALP OTURDU

Başkan Seçer, ayrıca, "Şimdi benim makam koltuğum yok görüyorsunuz. Ben makam koltuğu kullanmıyorum ama şu oturduğum koltuğa birinizi oturtalım" dedi ve arkadaşları arasından seçilen Kürşat Alp Tuncer Başkan oldu. Başkan Seçer, "Böyle makam masası olmayan bir başkan ile de ilk kez karşılaştınız. Kaldırdım hepsini. Çalışmam gerektiği zaman masa var. Böyle daha iyi hissediyorum kendimi" dedi.

BAŞKAN SEÇER ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER VERDİ

Çocuklar, Başkan Seçer'e kaç yaşında olduğunu sordu ve Başkan Seçer de miniklerden yaşını tahmin etmelerini istedi. Çocuklardan birbirinden farklı cevaplar alan Başkan Seçer, 58 yaşında olduğunu söyledi. Çocukların daha genç gösterdiğini söylemeleri üzerine ise Başkan Seçer, "Spor yaparsanız, çalışırsanız, hareketli olursanız, sağlığınıza dikkat ederseniz, pozitif olursanız, siz de böyle dinç kalabilirsiniz. Ama çok erken yaşlarda alışkanlık edinmeniz lazım. Mutlaka spor yapın, sağlıklı beslenin, çok kitap okuyun. Mümkün olduğunca çok. Bakın ne güzel Şeval resim sanatı ile uğraşıyor. Sanatla uğraşın" dedi.

Başkan Seçer, öğretmenler ve miniklerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Seçer, ziyaret sonunda ise "Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Her zaman beklerim. Ailenize, arkadaşlarınıza, herkese selamlarımı iletin" dedi ve çocuklar da Başkan Seçer'e arkadaşlarının selamlarını getirdiklerini söyledi.

Başkan Seçer son olarak da Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin Cumartesi günü saat 12.30'da Galatasaray Meydanı'ndaki kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyleyerek, kendisinin de orada olacağını belirtti. Etkinliklerin 24 Nisan akşamına kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Seçer, Babil Sitesi önü Kültür Park içerisindeki Cumhuriyet Alanı'nda oyunlar, tiyatrolar, müzik gösterileri, atölyeler olacağını söyleyerek, tüm çocukları aileleri ve arkadaşları ile etkinliklere davet etti.