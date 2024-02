Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları Kapsamında Sivil Toplum Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: "5 Yıllık Süre Boyunca Hiçbir İşi Yarım Yapmadık"

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları kapsamında Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Hizmetleri yaparken bölgesel ayrım yapmadıklarına vurgu yapan Başkan Seçer, "5 yıllık süre boyunca hiçbir işi yarım yapmadık. Koltuğu bir fors aracı olarak değil, bir hizmet aracı olarak kullandık" dedi.

Başkan Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları kapsamında Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'da faaliyet gösteren oda, dernek ve sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Seçer, 5 yıl boyunca yapılan hizmetler ile gelecek 5 yıllık süreçte yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Seçer, Meclis üyelerinin ilçelerin eksiklerine dair verdiği bilgilerin yapılacak hizmetlere ışık tuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

"5 YILLIK SÜRE BOYUNCA HİÇBİR İŞİ YARIM YAPMADIK"

"Meclis'teki görüşmelerde, buradan gelen bilgiler, diğer partilere ait Meclis üyelerinin katkıları, önerileri ya da eleştirileri bize önemli ışık tuttu. Zaman zaman Bozyazı'ya, Aydıncık'a, Anamur'a; bu bölgelere de gelip gelişmeleri yerinde görme imkanımız oldu. Anamur, Bozyazı ve Aydıncık mesafe olarak Mersin'den uzak ama gönlümüzün içinde bir yer. Doğru ve güzel işler yaptığımızı görüyorum. Bu bölgelerde birçok noktada çalışmalar yaptık. Bataklıktı ve üzerindeki yollar öyle altyapısı olan yollar değildi. Üzerine parke çekilmiş, düzeltilmiş ya da asfalt çekilmiş. Biz buraya altyapı için binlerce ton taş çektik. Buranın yol ihtiyacı vardı ve biz de yapma kararı aldık. ve bunu olması gerektiği gibi yaptık. 5 yıllık süre boyunca hiçbir işi yarım yapmadık. Yasak savmak için yapmadık. Köy yollarını ve grup yollarını önemsedik."

Her bölgenin yüzölçümüne göre grup yollarında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, "Anamur'da son 4 yılda kullandığımız asfalt 35 bin ton. Aydıncık'ta 2 bin ton, Bozyazı'da 10 bin ton. Bu yıl Anamur'a 32 bin ton, Bozyazı'ya 20 bin ton, Aydıncık'a da 10 bin ton asfalt planladık" diye konuştu.

Başkan Seçer, her konuda Mersin'in her noktasındaki yurttaşa dokunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"HER KONUDA YURTTAŞA DOKUNDUK"

"Sadece yol değil, her konuda yurttaşa dokunduk. Fide, fidan desteği, sulama borusu, hayvancılık desteği, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği, makine ekipman desteği, arıcılara ekipman ve bal sağım çadırı, güneş paneli desteği. Her zümreye, her meslek grubuna, her yurttaşa dokunma gayreti içerisinde olduk."

Gelecek 5 yılda üreticilere verdikleri en önemli sözün Güneş Enerji Santralleri (GES) desteği olduğunu söyleyen Seçer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"GES PROJESİNE MERSİN BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERECEK"

"Sulama kooperatifleri çok yüksek elektrik faturaları ödüyorlar. En büyük şikayetleri bu. Sulama kooperatiflerinin elektrik enerjisi üretimi için yaptıkları Güneş Enerji Santralleri projesine Mersin Büyükşehir destek verecek. Gelecek 5 yılın tarım konusundaki en önemsediğimiz projesi budur."

Seçer, merkezde olduğu gibi ilçelerde de sosyal politikalara önem verdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"ÖNCELİKLİ OLAN İNSAN"

"Mutlaka yatırımcı bir belediye başkanıyım. Yollara bu kadar para ayıran, Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatan, metronun temelini atan, 47 kilometre tramvayı, hafif raylısı, yeraltı metrosu projesini hazırlayan, ilk etabının ihalesini yapıp temelini atan, bu kadar büyük yatırımlara giren bir belediye başkanıyız ama bizim için esas olan öncelikli insan. İnsanımızın hastası, insanımızın acısı, çocuğu, kadını, yaş almışı. Yani devlete ihtiyacı olanlara dokunmak. Biz bu konuda Türkiye'de sayılı bir belediyeyiz. Sosyal politikalarda Mersin Büyükşehir örnek belediyelerden biridir."

Mersin'in 48 noktasında günlük 10 bin kişilik yemek çıkarıldığını ve 3 çeşit yemeğin 10 liradan sunulduğunu söyleyen Seçer, sosyal politikalarda önemli olanın sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çekti. Seçer, şunları ifade etti:

"Akşama kadar tarlada, tekstilde, sanayide çalışan bir kadının evine giderken beş çocuklu bir ailenin kocasıyla beraber 70 lira verip bir öğün yemek alması mucize gibi görülebilir. Ama Mersin Büyükşehir bunu yapıyor. 5 liraya ekmek üretip bunu vatandaşlarına veriyor."

Büyükşehir'e kayıtlı Çölyaklılara glutensiz ekmek, un ve çeşitli gıdalar ulaştırıldığını anlatan Seçer, "Önemli olan işe başlamak kadar sürdürmektir. Herkes sosyal politikaya başlar ama sürdürülebilir olamaz" dedi.

Büyükşehir olarak sosyal politikalara oldukça önem verdiklerini vurgulayan Seçer, Büyükşehir'in 'Evde Sağlık ve Bakım' hizmetini hatırlattı. Hasta ve hasta yakınları için bu hizmetin büyük kolaylık sağladığını söyleyen Seçer, "Sosyal belediyecilik böyle bir şeydir. Her belediyenin bunu yapma zorunluluğu vardır. Belediyecilik sadece yol yapmak, ağaç budamak veya sinekle mücadele etmek demek değildir. Bu ve bunun gibi birçok konuda hizmet etmektir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim konusunda önemli hizmetleri olduğunu aktaran Seçer, YKS öğrencilerinin sınav ücretlerini de Büyükşehir'in karşıladığını belirtti. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOLTUĞU BİR FORS ARACI OLARAK DEĞİL, BİR HİZMET ARACI OLARAK KULLANDIK"

"İlk yıl üniversiteyi kazanan lisans, ön lisans öğrencilerimiz bizden 'eğitim yardımı' alıyor. Anamur'dan, Çamlıyayla'da, Tarsus'tan, Mut'tan; nereden müracaat ederse etsin, yeter ki burada ikamet ediyor olsun. Sosyal belediyecilik budur diye düşünüyoruz ve bu uygulamalarımızı yeni projelerle artırarak sürdürmeye kararlıyız. Biz çalıştık. Biz gece gündüz çalıştık. Koltuğu bir fors aracı olarak değil, bir hizmet aracı olarak kullandık."

TÜM İLÇELERE GENÇLİK MERKEZİ SÖZÜ

Anamur'da yapılacak olan Toptancı Sebze ve Meyve Hali'nin hafriyat işlerinin tamamlandığını aktaran Seçer, ilçeye kısa süre içerisinde Kültür Merkezi yapacaklarını açıkladı. Bölgedeki tüm ilçelere Gençlik Merkezi yapacaklarını aktaran Başkan Seçer, yol yapım çalışmalarının da aralıksız süreceğini belirtti.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MESKİ) şimdiye kadar sadece Anamur'a 181 milyon TL tutarında yatırım yaptığını ve bu rakamın yeni dönemde planlanan çalışmalar ile birlikte 903 milyon TL'yi bulacağını paylaşan Seçer, şöyle konuştu:

"MALİ DİSİPLİNİ EN GÜÇLÜ BELEDİYELERİN BAŞINDA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR"

"MESKİ yatırımlarında kredi bulmazsanız yatırım yapamazsınız. Biz şu anda deprem ve mülteci fonu ile kişisel girişimlerimiz sayesinde 156 milyon Euro, yani yaklaşık 5 milyar TL'nin üzerinde bir finansman temin ettik. Anamur'dan Tarsus'a kadar özellikle kanalizasyon, atık su arıtma gibi bütün önemli projelerin kredilerini bulduk. Yapacağımız atık su arıtma tesislerinin, kanalizasyon, altyapı çalışmalarının tamamının kredisini hibe ya da uygun maliyetli krediler şeklinde tamamladık. Bu kredi ve hibeler ikinci 5 yıl için çok önemli bir kazanım oldu. Bize bazı çalışmaları kendi öz gelirlerimizle başlatma imkanı sundu. Şu anda mali disiplini en güçlü belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi gelir. Geldiğimizde konsolide bütçeyle borç stoku oranı denkti. O da abartılı, şişirilmiş, yüzde 70 gerçekleşme oranı olan bir bütçe. Ama bu yıl gider bütçemiz yüzde 90.2, gelir bütçemiz ise yüzde 104 oranında gerçekleşti. Bunlar yüksek oranlardır. Biz de hep yüzde 90'ın üstünde. Bu kadar ekonomik dalgalanmalara rağmen biz bunları tutturabiliyoruz. Çünkü mali disiplin var bizde. O konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi emin ellerdedir, herkes bu konuda müsterih olsun."

DURMUŞ DENİZ'E DESTEK İSTEDİ

CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ile birlikte gelecek dönemde birçok önemli projeye imza atacaklarını söyleyen Seçer, Anamurlulardan 31 Mart 2024 seçimlerinde Anamur'da Durmuş Deniz'e Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise kendisine destek olmalarını istedi ve şunları kaydetti:

"Anamur'a hizmet ederken, köylerin yolunu, sosyal destekleri, tarımsal destekleri, caddeleri ve diğer tüm hizmetleri o mahalleden, köyden, aileden çıkan oy sayısına bakmadan yaptık. Benim vicdanım var, bende Cumhuriyet Halk Partisi ahlakı var, biz ayrımcılık yapamayız. Program dahilinde, olması gereken, ihtiyacı olana hizmet yapıyoruz. Oy kullanırken buna bakılması gerektiğini düşünüyorum ve Durmuş Deniz adına da Vahap Seçer adına da oylarınıza talibiz. Yeni dönemde 3 temel büyük projemden bir tanesi sosyal konut, bir tanesi raylı sistem, temelini attığımız metroyu bitirmek, Tarsus'a bir tramvay sözüm var onu başlatmak, bir diğeri Mersin Müftü Deresi'nde; 500 dönümlük bir park yapacağız."

Seçer, ikinci 5 yılında Otluca Projesi'ne bir çözüm bulacaklarını aktararak, şunları belirtti:

"Anamur'la ilgili Otluca Projesi'ni önemsiyoruz. Bana göre kentin 100 yıllık su ihtiyacına cevap verebilecek bir proje. Şartlarımızı zorlayacağız, mutlaka oraya da bir çözüm üreteceğiz ve o projeyi Anamurlulara kazandıracağız."

Parti ayrımı yapmaksızın kentteki her vatandaşı sevdiğini ve onların yanlarında olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, şunları aktardı:

"Bizim aklımız, fikrimiz, zihniyetimiz belli. Buradan asla bir yere sapmayız. Ben her yerde söylüyorum CHP'liyim, bu tabii ki doğaldır. Ama bu demek değildir ki AK Partiliyi sevmiyoruz. İnsan olarak seveceksin. MHP'lisi, İYİ Parti'lisi, Saadet Parti'lisi, DEVA Parti'lisi, Gelecek Parti'lisi; biri muhafazakar, biri milliyetçi, biri milliyetçi muhafazakar. Ben sosyal demokrat, Atatürkçü, Atatürk milliyetçisi bir insanım. Ama biz bir bütünüz. Ülkemizi seviyoruz.

"VİZYONUMUZ, ÇITAMIZ ÇOK YÜKSEK"

Gelecek dönem 5 yılın bize edindirdiği kazanımlarla birçok projemiz hazır. Öyle kolay değil. Ciddi işler yapmak, büyük projeler zamanınızı alıyor. Yeni bir vizyon katmak, bir kentin geleceğinde rol oynayabilmek, bunun adına yapılan çalışmalar biraz zaman istiyor. Biz bu zamanı değerli kullandık. 5 yılı çok güzel kullandık. Onun için ikinci 5 yılda çok daha hızlı koşacağım ve çok daha güzel hizmetler yapacağım. Biz Mersin'i örnek bir kent yapmak istiyoruz. Model bir kent, belediyecilikte model bir belediye haline getirmek istiyorum. Bizim vizyonumuz, çıtamız çok yüksek."

Yaptıkları her hizmeti somut örnekleri üzerinden anlattığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, siyasi rakipleri tarafından Mersinlilere verilen 'soyut' vaatlerle ilgili de şunları paylaştı:

"SOMUT ŞEYLER SÖYLEMEK, SOMUT ŞEYLER YAPMAK GEREKİYOR"

"Ben yaptığımız hizmetleri size tane tane anlattım. 'Ben size insan odaklı belediyecilik yapacağım' 'Çevre dostu belediyecilik yapacağım' diyorlar. Biz çevre düşmanı mıyız? 'Hayvan dostu belediyecilik yapacağım' deniyor. Ne yapacaksın barınak mı yapacaksın? Kısırlaştırma merkezi mi yapacaksın? 'Kadın dostu bir belediye…' İyi de biz zaten kadınlara tarım destekleri veriyoruz, işletmeler kuruyoruz, üretici kadın pazarları kuruyoruz. Biz onların yanındayız. Kadınlar, çalışsın üretsin. Somut şeyler söylemek, somut şeyler yapmak gerekiyor" dedi.

Anamur mevcut belediye başkanı ile göreve geldikten sonraki ilk dönemlerde koordineli çalıştıklarını ancak sonrasında 'siyaset' nedeni ile bu durumun ortadan kalktığını söyleyen Seçer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eşgüdümlü, koordineli, uzlaşarak, anlaşarak çalışması durumunda çok değerli ve güzel hizmetler olacaktı. Aramızdaki birkaç davalık konuların hepsi için oturduk iki medeni başkan gibi uzlaştık. Ama keşke devamı gelseydi, keşke siyaset girmeseydi. Durmuş Başkan, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olacak. Onun için daha eşgüdümlü, daha iyi, aramıza siyasetin girmeyeceği bir uzlaşıyla çalıştığımız takdirde çok daha güzel hizmetler olacağını düşünüyorum."

CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olarak bölgeye hizmetleri artıracaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Tevazu, hoşgörü ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışıyla kentimizi hep beraber yöneteceğiz. Hastası olan yaşlı kadın Mersin'de eskiden arabanın için uyuduğunu şimdi ise otelde kaldığını söyledi. Okuyan öğrencilerin üniversite eğitim yardımı ve dershane hizmetlerinden dolayı yüzleri gördü. Çobanlarımıza yem ve koyun desteği verilerek köyden kente göçün önü kesilmeye çalışıldı. Özellikle geçen hafta bir çoban evini ziyarete gittim. Başkanımız yazın susuz kalan çobanlara Mersin Büyükşehir olarak tüm Toroslar'da su dağıtım hizmeti verdi. Bu çok büyük bir hizmetti, duygulanarak anlattılar."