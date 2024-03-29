Vahap Seçer, Mersin Sanayi Sitesi\'ni ziyaret etti

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Sanayi Sitesi'ne ziyaret ederek, site yönetimi ve esnafla bir araya geldi.

Başkan Seçer, gerçekleştirdiği ziyarette sorunları ve talepleri dinledi. Mersin Sanayi Sitesi'nin konum olarak şehrin içerisinde kaldığını aktaran Seçer, Büyükşehir'in Akdeniz'de gerçekleştirdiği imar çalışmaları sonrası 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını ve burada sanayi esnafının talebi ve uygunluğa göre bir sanayi sitesi yapılabileceğini kaydetti. 1/1000'lik planların da bitmesiyle orada sanayi sitesi, depolama ve lojistik alanlarının oluşturulabileceğini duyuran Seçer, "Gidip bakarsınız, oradan alan almak isterseniz uygunluk dahilinde size yardımcı oluruz. 'Sanayiyi buraya taşıyalım' dediğimiz bir yer belirlenir. Hem düzgün, modern, daha sıhhi bir küçük sanayiye kavuşmuş oluruz, hem de sizin açınızdan da bir yarar sağlar. Daha muntazam, daha geniş altyapısı, bankası, sosyal tesisleri ve birimleri olan güzel bir yere sahip olursunuz" dedi.

Sanayi esnafından gelen yol yapım taleplerine de cevap veren Seçer, Büyükşehir'in kendi sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktararak, esnafın mağduriyet yaşamaması adına sorumluluk alanı olmayan bölgelerde de çalışma yapabileceklerini aktardı.

"1 NİSAN'DAN SONRA DA GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Dolu dolu bir 5 yıl geçirdiklerini belirten Seçer, artık kenti sahiplenen bir belediye olduğunu vurgulayarak, "Mersin geniş bir bölge, farklı yapılar, dengeler ve kültürler var. Bir belediye başkanı için bu tip yerleri yönetmek kolay değil. Çok dengeli gitmeli, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi adalet temelli gerçekleştirmelisiniz" diye konuştu.

Seçim kampanyası süresince siyaset değil hizmet konuştuklarını aktaran Seçer, "Metroyu, sosyal politikaları, esnafla ilgili destekleri konuştuk. Güzel bir süreç oldu" dedi. 1 Nisan'dan sonra da göreve devam edeceklerinin altını çizen Seçer, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimiz ölçüsünde desteğini alacağız. Oy verecek vatandaş, ideolojik düşünmeyecek, 'Ben memnunum, yollarım temiz, huzur da var. Bir muhatap da bulabiliyoruz' diyecek. Neticede hepimiz bir huzur peşindeyiz. O yönden de müsterihim, seçimi kazanacağız. Son güne kadar tabi ki işimizi, görevimizi ciddiyetle yürüteceğiz" diyerek, memnuniyetleri ölçüsünde sanayi esnafının da desteğini istedi.

" 'OLMAZ' DENENLERİ BAŞARDIK"

5 yıl boyunca çok değerli de işlere imza attıklarını vurgulayan Seçer, "Hiç boş kalmadık. 'Olmaz' denenleri başardık. Mali dengemiz çok iyi, güçlü bir belediyeyiz. Mersin üreten bir kent, her geçen gün büyüyor. Gayet güzel durumlara geliyor. Biz de netice itibariyle sizler gibi iş dünyasından siyasete girmiş bir insanız. Para ve insan kaynağı nasıl yönetilir? Kalite, liyakat nedir? O ölçüleri de bildiğimiz için düzen hızlıca kuruldu. Belediyenin hiçbir problemi yok. Önümüzdeki süreçte daha hızlı koşabileceğiz" dedi.

"SİZLERİN DE DESTEĞİYLE PAZAR GÜNÜ NETİCEYE ULAŞACAĞIZ"

Seçer, Anamur'dan Tarsus'a kadar her yere rahat giden, esnafla, çiftçiyle, her kesimden yurttaşlarla bir araya gelebilen bir insan olduğunu belirterek, kentte huzur ve istikrarın hakim olduğuna dikkat çekti. İnsanların memnuniyetini gördüğünü ve bu yüzden istikrarı sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Seçer, "Sizlerin de desteğiyle pazar günü neticeye ulaşacağız. Biz 1 Nisan sabahı çalışmaya devam edeceğiz. Yine sorunlarınızı çözeceğiz, yine geleceğiz, yardımcı olacağız. Huzur içerisinde çalışıp gideceğiz" diye konuştu.

Gelecek dönem çok daha güzel proje ve hizmetleri hayata geçireceklerini söyleyen Seçer, kentin vizyonuna vizyon katan projelerin devreye gireceğini belirterek, "Mersinimize; Raylı Sistemler, Sosyal Konut ve Müftü Deresi Yaşam Vadisi yapacağız. İkinci dönem çok daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.