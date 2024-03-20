Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarıma ve hayvancılığa verilen önemi vurguladı

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Akdeniz Ziraat Odası'nı ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 yıllık görev süresi boyunca tarıma ve hayvancılığa önem verdiklerini belirtti, "5 yıl sonunda 'Çiftçilere şöyle kulaklarına hoş gelecek birkaç cümle edelim, oyunu alalım' diye bir anlayışımız yok. Sadece Türkiye'deki belediyelere örnek değil, Bakanlığa da yol gösterici projeler yaptık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Akdeniz Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında gerçekleştirdikleri proje ve hizmetleri anlattı.

Tarıma ve hayvancılığa yönetim süreçleri boyunca önem verdiklerini aktaran Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Seçim geliyor. 5 yılın sonunda 'Çiftçilere şöyle kulaklarına hoş gelecek birkaç cümle edelim, oyunu alalım' diye bir anlayışımız yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptı. Sadece Türkiye'deki diğer belediyelere örnek değil, Bakanlığa da yol gösterici projeler yaptı. İlk 2 yıl 3 bin hayvanın tamamını biz aldık. Üçüncü yıl da bin hayvan aldık, 500'ünü oluşturduğumuz çiftliklerden gelen hayvanlardan dağıttık. 2024'te ise tamamı, yani 240 üreticiden alınan hayvanlar 60 yeni üreticiye veriliyor. Böylece üretici sayısı 300 oluyor. Toplamda ise 7 bin 500 hayvan. Bu çark böyle dönüp gidiyor. Destek dediğiniz böyle olur. Kaynak israfı olmadan, netice alabileceğimiz destekler yapabiliyorsak, belediye olarak doğru işler yapıyoruz."

Yaptıkları sulama borusu ve tarımsal desteklerden bahseden Başkan Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 255 kilometre sulama borusu dağıtmışız. Bu yıl da 100 kilometre dağıtarak, toplamda 355 kilometre sulama borusu dağıtmış olacağız. 4 yılda 125 milyon liralık direkt destek yaptık. Bugünkü parayla çarpın bölün, 400-500 milyon lira para çıkar karşınıza. 2024 yılında 119 milyon liralık destek yapacağız."

Gelecek 5 yıllık süreçte yapmayı planladıkları hizmetleri de paylaşan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"TARIMSAL GES PROJELERİNE BÜTÇE AYIRACAĞIZ"

"Çok önemli destek kalemlerinden biri de, sulama birliklerine tarımsal GES projeleri. Üreticilerin en büyük sorunu elektrik enerjisi. Maliyetler çok yüksek. Onlar güneş enerji santrallerini kursun. Yaklaşık 50 kilovatlık bir ünite için, 2.5 milyon lira bir kurum parası gerekiyor. Biz bunun önemli sayılabilecek bir miktarını karşılayacağız. Ona da ayrıca bir bütçe ayıracağız. Bu yıl 400 ailemize daha güneş paneli desteği vereceğiz. Bu da son derece önemli."

Alet ekipman desteklerine de değinen Başkan Seçer, toplam 13 ilçeye 330 adet makine ekipman desteği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yeni dönemde hayata geçirecekleri Tarımsal İnovasyon Merkezi'ni anlatan Başkan Seçer, şu bilgileri verdi:

"TARIMSAL İNOVASYON MERKEZİ KURACAĞIZ"

"Bu inovasyon merkezinde, fide fidan üretimi yapmak için sera kurulumu olacak. Toprak analizi yapacak bir ünitemiz olacak. Küçük çocuklarımıza, öğrencilerimize tarım bilincini anlatmak, aşılamak için bir eğitim birimimiz olacak ve uygulamalı alanımız olacak. Kompost gübre üretim alanımız olacak ve üreticilerimize eğitim vermek için bir amfimiz olacak. Tarımın önemi devam edecek. Çünkü yaşam olduğu sürece, tarım da önemli olacak."

Siyasetin sıkıntılı bir alan olduğunu, fakat hizmetler konusunda asla parti ve siyaset gözetmeden, her kesime eşit hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Seçer sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"HER KESİME DOKUNDUK. ASLA PARTİ, SİYASET GÖZETMEDİK"

"Siyasette karalamalar olur ama kul hakkına girmek dinimizde en büyük günahlardan bir tanesidir. Bırakın uygulamayı; aklımızdan geçmeyen, sanki uygulanmış gibi bazı söylemler, iddialar bizi incitir. Şimdi bize yapıldığı gibi. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'Bu çalışanın dünya görüşü bizden değil, bize oy vermedi' diye asla kimseyi işinden etmedik. Burada her görüşten insan var. Fakat bu tip odaların dünya görüşü olmaz. Çiftçi çiftçidir, esnaf esnaftır. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her yurttaş benim yurttaşımdır ve eşittir. Zaten Anayasa gereği de böyledir. Bizim bakış açımız budur. Bu konuda da vicdanım rahat, başım dik, alnım açık.'"

Ziyaretinde Seçer'e eşlik eden CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da en iddialı oldukları alanlardan birinin tarım olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında verdiği destekleri aslında Bakanlığın vermesi gerektiğini belirten Yıldız, "Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlara ve desteklere, Toroslar Belediyesi olarak entegre olacağız. El birliği ile tarımımızın biraz daha düze çıkmasını; hepimizin evine zeytin, peynir, ayran ve sütün daha rahat, daha kolay girmesini hep beraber sağlayacağız" diye konuştu.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise Başkan Seçer'in tarıma çok kıymetli destekler verdiğini dile getirerek, "Sayın Vahap Seçer tarıma çok kıymetli, çok önemli destekler veren belediye başkanlarımızın başında gelmektedir. Kendisinin önümüzdeki dönemde de tarım alanlarımıza daha güçlü, daha önemli, daha kıymetli yatırımlar yapacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer soruları yanıtladı. Program Yılmaz'ın Seçer'e plaket takdiminin ardından sona erdi.