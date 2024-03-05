Vahap Seçer Tarsus'ta Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Vahap Seçer Tarsus'ta Pazar Ziyareti Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus İlçesi Ergenekon Mahallesi'nde yer alan pazar yerini ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

05.03.2024 21:38  Güncelleme: 22:42
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus İlçesi Ergenekon Mahallesi'nde yer alan pazar yerini ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Pazar esnafına 'Hayırlı İşler' dileyen Seçer, yoğun ilgi ile karşılandı.

Başkan Seçer'e pazar ziyaretinde, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Tarsus Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Oktay, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları ile Ergenekon Mahalle Muhtarı Sezgin Koç eşlik etti.

Pazar ziyaretinde vatandaşlar özellikle Büyükşehir'den aldıkları Ramazan kolisi desteği için teşekkür ettiler.

Bu sırada ekipler tarafından vatandaşlara ve pazar esnafına çanta, çocuklara da oyuncak ve beslenme kutusu dağıtımı yapıldı.

Seçer pazar ziyaretinin ardından da Kasım Ekenler Bulvarı'nda yer alan kafeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vahap Seçer Tarsus'ta Pazar Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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