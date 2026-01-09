Vali Çiftçi, 42\'nci kuruluş yılında Zafer Ofset baskı tesislerini gezdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 42'nci Kuruluş yılında beraberinde Vali Yardımcısı Memet Faruk Kazdal, Aziziye İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Erzurum 1'nci Organize Sanayi Müdürü İhsan Ateş Erzurum'a önemli istihdam kazandıran Zafer Medya Baskı Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük baskı tesislerinin Erzurum için büyük bir kazanç olduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, istihdama dayalı tüm yatırımlara destek vermek için çaba gösterdiklerini kaydederek organize sanayi bölgesinde önemli istihdam ve şehir ekonomisine katma değer kazandıran Zafer Medya Grup, Milletin Sesi, Flas25 Haber Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak'a, Barlak ailesine teşekkür etti.

"Zafer Medya olarak her zaman en iyiyi yapma gayretindeyiz"

Vali Mustafa Çiftçi'ye 42'nci yılında Zafer Ofset Baskı Tesisleri ile ilgili bilgi veren Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, Baba Yaşar Barlak'ın Belediye Pasajı'nda 1984 yılında kurşun dökümü ile faaliyete geçirdiği matbaacılık mesleğini 1984 yılından bu yana kalitede anlayışından taviz vermediklerini ifade ederek, "Kurucumuz, Baş ustamız, bizi bu günlere taşıyan ve büyük emekler sarf eden kıymetli babamız merhum Yaşar Barlak'a, annemiz Hacı Süphan Barlak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Zafer Medya Grup olarak kardeşlerimle birlikte attığımız bu önemli sorumluluk, çalışma disiplinliği çerçevesinde üstün tasarım alt yapısı ve aralıksız devam eden farklı çizgi arayışı ile hizmetlerinden taviz vermeyen firma son modern donanımlı ekipmanlarını doğunun hizmetine sunuyoruz. Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üretim ve tasarım departmanlarını ayıran organizasyon yapısı ile hizmetlerinde çeşitliliği amaç ediniyoruz. Son modern teknoloji ürünü Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olan ofset makinesi ile bölge illerine hizmet veriyoruz. Üretim ve tasarım tesislerimizde toplamda 35 kişiyi istihdam ediyoruz. Üstün tasarım alt yapısı ve aralıksız devam eden farklı çizgi arayışı ile hizmetlerinden taviz vermeyerek son modern donanımlı ekipmanlarımızla müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Teknolojiyi takip edip tüm imkanlarını Erzurum'a taşıma gayretinde müşterilerimize çözüm odaklı hizmet veriyoruz. Erzurum ve bölgeye her zaman en iyiyi kaliteli hizmeti yapma gayretindeyiz. Çok şükür kıymetli müşterilerimizin teveccühü ile 42'inci yılımıza alın teri dökerek giriyoruz. Zafer Medya olarak profesyonel ekibimizin logo, afiş, kartvizit, web sayfası e-ticaret çözümleri gibi çalışmalarımızla her zaman en iyiyi yapma gayretindeyiz." dedi.

Vali Çitçi'den Barlak ailesine yatırım teşekkürü

Vali Mustafa Çiftçi, 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Zafer Ofset Baskı Tesislerinde baskı makinelerinin işlevleri hakkında Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, İcra Kurulu Başkanı Mehmet Barlak, Selahattin Balak'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, istihdama yönelik yapılan bu tür yatırımların artması gerektiğine dikkat çekti. Modern baskı makinelerini bünyesinde bulunduran Zafer Ofset Baskı Tesisleri sayısının artması temennisinde bulunan Vali Çiftçi: "Öncelikle baba mesleğini, alın teri dökerek, büyüterek emek vererek Erzurum'a böyle teknoloji üstü bir modern tesis kazandırılması büyük bir kazançtır. Dolayısıyla bu ve benzer yatırımlara Erzurum'un ihtiyacı var. Bu önemli istihdamı Erzurum'a kazandıran Metin Barlak kardeşimize, Barlak Ailesine teşekkür ediyorum. Son sistem gelişmiş modern makineler ile hem istihdama katkı sağlanmış hem de bu şehrin ihtiyacı giderilmiştir. Öncelikle şunu bilmemizde fayda var. İnsanlığın ve medeniyetlerin gelişmesi matbaacılığa bağlı olarak devam etmektedir. Matbaacılık ne kadar gelişmiş ise insanlıkta o derece gelişmiş demektir. İstihdama yönelik bu yatırımları yapmak ekonomiye can simidi kazandırmaktır. Bu yüzden teşvik ve hibelerden yararlanarak işlerinizi dahada büyüterek istihdama ve şehir ekonomisine katkı sağlamak asıl görev olmalıdır. Cenab-ı Allah, bereketli kazançlar nasip etsin." diye konuştu.

10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü de tebrik eden Vali Mustafa Çiftçi, "Toplumun gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, kamuoyuna doğru bilgi ve haberin ulaşması noktasında kilit bir rolü üstlenen gazeteciler, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Bu özel gün vesilesiyle, başta İlimizde birlikte çalıştığımız değerli gazeteci arkadaşlarımız olmak üzere, tüm gazetecilerimizi en içten dileklerimle selamlıyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gösterdiğiniz özveri, fedakarlık, sıcak misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, ziyaret anısına Vali Mustafa Çiftçi'ye El- Hakkani Mührü Tablosu hediye etti. - ERZURUM