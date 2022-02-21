Vali Gül'den GGC'ye ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla bir araya geldi. GGC Başkanı İbrahim Ay'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Gül, kent gündemi ve yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgiler verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkan İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Gaziantep'te vakaların durumu hakkında da bilgi veren Vali Gül, hastaneye yatışın eskiye göre daha düşük olduğunu vurguladı. Hastaneye yatışların vaka sayıları oranla daha düşük olduğunu vurgulayan Vali Gül, ölümlerin devam ettiğinin belirterek tedbirli olunmasını önerdi.

"Gaziantep dinamik bir şehir"

Ziyarette konuşan Vali Gül, eğitimle ilgili çalışmalar hakkında bilgililer verdi. Gül, "Gaziantep dinamik bir şehir. Şu sorun ortadan kalktı dediğiniz an başka bir sorun başlıyor. Çünkü şehir gelişiyor sektör gelişiyor. Sektöre yeni girenler oluyor. Geçmiş dönemde, özellikle konutla ile çok önemli çalışmalar yapmışsınız. Bu ve buna benzer çalışmalar sektöre güç katıyor. Biraz önce söylediğiniz üniversite ile yapacağınız protokol çok kıymetli. Belki bu şöyle geliştirilebilir. Lisans mezunu gazetecilerin yüksek lisansa devam etmesinin kapısı açılabilir. Yaklaşık 3 yıldan beri Gaziantep'te görev yapıyorum. Hepinizin desteğini gördüm. 100. Yılda 100 hayırsever kampanyasına hayırseverler maddi destek verdiler ama en büyük desteği de basın camiası verdi. Onları motive ettiniz güzel işleri alkışladınız. Bu bir hayır yarışına döndü. Burada bizim projenin arkasında sizin durmanınız, aslında bu rakamların artmasına vesile oldu. Bu yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Mesleki eğitim çok önemli"

Mesleki eğitimin önemine de değinen Gül, "Ortaokulu bitiren bir çocuk çalışmak istiyorsa çıraklık yapmak istiyorsa kayıt dışı olmadan kayıt altında çalışabilecek. Nasıl çalışacak Sigortasını devlet yapacak. Asgari ücretin yüzde 30 oranında bir ücreti devlet ödeyecek. Yani lise birinci sınıfa giden bir çocuk sizin gazetede çalışırsa devlet buna 1250 TL para verecek. Sigortasını yapacak. 4 yıl sonra lise diplomasını verecek" ifadelerini kullandı.

"Problemimiz olduğunda valimiz orada"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'da Cemiyeti ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül'e bu ziyareti için teşekkür ederek, "Valimiz göreve geldiği ilk günden bugüne Gaziantep'teki çalışmaları ile göz dolduruyor. Gaziantep'te göreve başladığında eğitime çok önem vermişti. Yüzüncü yılda 100 hayırsever kampanyasını başlattı ve Gaziantep basını ve Gaziantepliler gerek makaleleri ile gerekse yapılan haberler ile bu projeye destek oldu. Valimizi ben burada kutluyorum. Yüzüncü yılda 100 hayırsever kampanyasına 150'ye yakın eseri Gaziantep'e kazandırarak önemli bir ilke imza attı. Adını altın harflerle tarihe geçirdi. Biliyorsunuz Gaziantep turizm kenti, ekonomi kenti, gastronomi kenti ve inşallah bu yatırımlar bitince bir eğitim kenti olacak. Aynı zamanda sağlığa da çok önemli hizmetleri var. Her alanda sorunumuz olduğunda, problemimiz olduğunda sayın valimiz orada. İnşallah Gaziantep sağlık şehride olacak. Yapılan yatırımlar bittikten sonra bölgeye hitap edecek. Ben sayın valimizi tüm meslektaşlarım adına başarılı projelerinden dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"2022 yılında gazeteciler için eğitim yılı olacak"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 250'ye yakın üyesi olduğunu belirten Ay, "Gerek günlük gazeteler gerek resmi ilan gazeteleri, resmi ilan alan almayan günlük yayın yapan gazeteler, internet haber siteleri, Televizyonlarımız, radyolarımız, dergilerimiz ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde faaliyet göstermektedir. Güçlü bir yapımız var. Gaziantep basınının aslında uzun bir tarihe dayalı yapısı var. Bu yıl Gaziantep basının 150'inci yılı. Geçtiğimiz gün Gaziantep barosu ile önemli bir protokole imza attık. Gaziantep'te haber yapan arkadaşlarımız yaşadığı sorunlarda hukuki anlamda ücretsiz avukatlık desteği alabilecekler. Yine yarın Gaziantep Üniversitesi ile çok önemli bir projeye imza atacağız. Üzerinde ben, arkadaşlarım ve İletişim Fakültesi dekanımızın uzun zamandır çalıştığı Gaziantep'te bulunan 600'e yakın iletişimde, radyoda ve TV bölümünde okuyan arkadaşlarımız var. Onları Gaziantep basınına nasıl entegre edebiliriz. Çalışmalar, faaliyetler, söyleşi, etkinlikler düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz sayın valim 600 tane öğrencimiz okuyor ama dönüp baktığımızda 6 tanesini sektöre kazandıramıyoruz. Bu sebeple burada bir havuz oluşturacağız; radyolara, tv'lere, gazetelere bu arkadaşlarımızı entegre etmeye çalışacağız. Eğitimler vereceğiz, bölgeye hitap eden bir çalıştay düzenleyeceğiz. Kısacası Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak 2022 yılında eğitime önem vereceğiz. Gaziantep, 2022 yılında gazeteciler için eğitim yılı olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP